Alibaba: Q-Zahlen leicht unter Erwartungen

Der große chinesische Online- und Techkonzern Alibaba hat Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und streng genommen die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn verfehlt - allerdings nur leicht! Nach einem anfänglichen Kurssprung in dieser Woche wurden nahezu alle Gewinne wieder abgegeben, viel wichtiger ist die Kursentwicklung seit Februar 2022, weil sich hieraus noch eine wichtige Trendumkehr ableiten ließe.

Im dritten Geschäftsquartal hat Alibaba die Erwartungen der Ökonomen nur minimal verfehlt, dennoch einen nicht unerheblichen Abschlag von rund sechs Prozent in der Aktie erleiden müssen. Der Umsatz erreichte im letzten Quartal 260,35 Mrd. CNY, während Analysten mit 260,65 Mrd. CNY gerechnet hatten. Der Gewinn je Anteilsschein lag mit 18,97 CNY unter den Erwartungen von 19,17 CNY. Zeitgleich hat der Konzern aber eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms um 25 Mrd. US-Dollar angekündigt, was die Aktie eigentlich deutlich stützen sollte.

Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten Jahre zeigt ein desolates Chartbild, einst markierte das Papier noch bei 319,32 US-Dollar ein stolzes Rekordhoch gegen Ende 2020. Aktuell versucht sich der Wert im Bereich von rund 70,00 US-Dollar an einem Boden in Form einer inversen SKS-Formation. Noch aber will nicht so recht Kauflaune aufkommen, hier dürften lediglich sehr langfristig orientierte Anleger von einer möglichen Trendwende profitieren.

Viel Geduld notwendig

Auch wenn sich die Chartmuster in den letzten Tagen und Wochen leicht verbessert haben, müssen weitere Kapitalzuflüsse erfolgen und das Papier mindestens über 80,00 US-Dollar hieven. In der Folge könnte der laufende Abwärtstrend um 90,67 US-Dollar angesteuert werden. Aber erst oberhalb von 100,00 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf eine längere Erholung an rund 120,00 US-Dollar merklich zunehmen und sich anschließend für ein Long-Investment anbieten. In der Folge könnte dadurch die Nackenlinie der inversen SKS-Formation einem ersten Test unterzogen werden. Sollten dagegen die aktuellen Jahrestiefs von 66,63 US-Dollar unterschritten werden, ließe dies Abschlagspotenzial zurück auf die Oktobertiefs aus 2022 bei 58,01 US-Dollar vermuten.

Alibaba Group Holding Ltd. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

78,34 // 80,00 // 82,75 // 87,83 // 90,67 // 94,53 US-Dollar

Unterstützungen:

71,05 // 70,08 // 69,42 // 66,63 // 64,96 // 63,49 US-Dollar



Fazit:

Sämtliche Engagements bei Alibaba auf dem aktuellen Niveau sind rein spekulativer Natur, erst oberhalb von 80,00 US-Dollar dürfte sich das Chartbild langsam wieder verbessern und gewisse Long-Ansätze an 90,67 US-Dollar eröffnen. Wer sich dem Aufruf der Bullen in diesem Fall anschließen möchte, könnte dies beispielshalber durch das mit einem Hebel von 9,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB8L4D tun. Die mögliche Rendite auf dieser Strecke beliefe sich auf insgesamt 115 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei rechnerisch 2,26 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 77,55 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,04 Euroergeben würde. Hierbei sei aber auch auf das hohe Risiko eines Investments in diesen Titel hingewiesen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB8L4D

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,68 - 0,69 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

65,1963 US-Dollar

Basiswert:

Alibaba Group Hold. Ltd.

KO-Schwelle:

65,1963 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

73,64 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,26 Euro

Hebel:

9,9

Kurschance:

+ 115 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.