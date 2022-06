Alibaba: Long-Trade trotz unübersichtlicher Nachrichtenlage?

Relative Stärke des chinesischen Aktienmarktes! Was ist los in China und bei Alibaba (BABA)? Nächste Quartalszahlen am 25. August! Gutes Money Management bleibt wichtig!

Symbol: BABA ISIN: US01609W1027

Rückblick: Beim Vergleich der internationalen Aktienmärkte zeigte sich die Börse in Shanghai zuletzt deutlich stärker als die europäischen und amerikanischen Handelsplätze. Ein Big Player auf dem dortigen Parkett ist der Internetriese Alibaba. Die Aktie liegt zwar mit rund 14 Prozent im Halbjahresminus, zeigte jedoch mit der Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte, dass sie wieder nach oben will. Auch das zuletzt formierte Golden Cross könnte für die Bullen ein Startsignal für eine neue Rallye sein. Der Rücksetzer zum 20er-EMA bietet eine schöne Einstiegsposition für entsprechende Long Trades.

Chart vom 16.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 101.45 USD





Meine Expertenmeinung zu BABA

Meinung: Die Nachrichtenlage rund um China, Alibaba und den Gründer Jack Ma ist relativ dünn. Das politische Verhältnis zum Westen – auch angesichts der unklaren Positionierung der Volksrepublik im Ukraine-Krieg – bleibt angespannt. Hinzu kommt die Null-Covid-Politik, die die Wirtschaft ausbremst. In den Charts sehen wir allerdings andere Signale. Sofern wir diesen folgen, sollten wir unser Risiko allerdings mit vorsichtigem Money Management eng begrenzen.

Mögliches Setup

Setup: Unser Long Setup besteht aus dem Trigger über der letzten Tageskerze, dem Stopp Loss unter dem Tief vom 13. Juni sowie dem per Measured Move ermittelten Kusziel. Bis zu den nächsten Quartalszahlen am 25. August ist ausreichend Zeit für einen längeren Trade. Wir sollten etwaige Gewinne aber angesichts der genannten Risiken mit einem Trailing Stopp absichern. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BABA.

Veröffentlichungsdatum: 17.06.2022

