Alibaba Group: Konteroffensive gestartet

Die Öffnung Chinas gegenüber der Weltwirtschaft und ein anziehender Konsum in den von Corona stark betroffenen Land haben Hoffnungen auf eine Wiederbelebung bei Alibaba geweckt. Im Hauptfokus der Aktionäre dürften allerdings der Börsengang der Tochter Ant Financial stehen.

Aktien des chinesischen Onlinehändlers Alibaba stiegen zuletzt dynamisch auf ein Sechs-Monats-Hoch an der Hongkonger Börse an, als Auslöser hierfür wird eine Wiederbelebung der Börsenpläne der Tochter Ant Financial seitens der Investoren gewertet. Ein weiteres wichtiges Ereignis stellt nach Aussagen von Insidern die Abgabe der Kontrolle über die Bezahl-App Ali Pay von Alibaba-Gründer Jack Ma dar.

Ein Blick auf die Kursentwicklung seit den Rekordständen aus November 2020 um 320,00 US-Dollar lies dem CEO auch kaum eine Wahl angesichts der dramatischen Kursverluste aus der letzten Zeit auf die Tiefstände aus 2015 um 58,00 US-Dollar. Nun scheint sich allerdings eine kräftige Gegenbewegung aufzubauen, die durchaus das Potenzial zu einer erweiterten Rallye besitzt, zumindest was die charttechnische Auswertung des Kurspotenzials angeht.

Bislang technische Gegenreaktion

Aus dem vorliegenden Kursverhalten der Alibaba-Aktie geht noch kein tragfähiger Boden hervor, vielmehr dürfte es sich noch eine Weile lang als technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste handeln. Vom gegenwärtigen Niveau aus und solange Alibaba oberhalb des EMA 50 (Woche) und dem Niveau von 102,00 US-Dollar verbleibt, sind allgegenwärtige Anstiegschancen an 129,48 US-Dollar gegeben. Darüber könnte eine überschießende Welle sogar an 142,27 US-Dollar heranreichen und würde sich für ein längerfristiges Long-Investment anbieten. Sollte jedoch unerwartet der Bereich von 94,29 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, ließe das lediglich Abschläge auf 74,04 US-Dollar zu.

Alibaba Group Ltd. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Alibaba Group Ltd. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD3RD4

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

6,26 – 6,30 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

7,850 Euro

Basiswert:

Alibaba Group Ltd.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

110,83 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

11,34 Euro

Faktor:

3,0

Kurschance:

+ 80 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



