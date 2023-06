Alibaba: Auf diese Kursmarken müssen Anleger achten

Montag, 12. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets!

Heute soll es um die Papiere der chinesischen Alibaba Group Holding Ltd. (WKN: A117ME) gehen. Die Notierungen zeigen sich seit Tagen bereits innerhalb einer engen Preisrange. Kurs von Alibaba am Montag, 12. Juni 2023 (18:00 Uhr MEZ) an der Börse in New York: 86,45 USD (+1,1%).

Die Company

Die Alibaba Group Holding Limited ist ein Unternehmen mit Sitz in Hangzhou/China. Es wurde im Jahre 1999 vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründet. Die Company betreibt u. a. die gleichnamige B2B-Plattform alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao und ist – nach eigenen Angaben – die größte IT-Firmengruppe Chinas. Fundamental betrachtet liegt die Alibaba-Aktie mit einem KGV(2024e) von rund 14,4 auf einem relativ gesunden Niveau. Das Gros der Analysten bewertet die Alibaba-Aktie als positiv – doch der Titel bleibt hoch spekulativ!

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Tageschart der Alibaba Group. Die Kurse bewegen sich oberhalb ihrer 21-Tagelinie (A). Diese signalisiert mit ihrem ansteigenden Verlauf einen kurzzeitigen Aufwärtstrend Anders die 200-Tagelinie (B), die sich bei 88,65 USD nahezu horizontal bewegt, den Kursen aber dennoch ein Widerstand darstellen dürfte. Zuvor jedoch gilt es, ein markantes Hoch bei 87,48 USD nach oben zu durchbrechen. Auf der Unterseite gilt es, die nächsten Supports bei 65,06 USD und entlang der 21-Tagelinie – aktuell bei 84,48 USD verlaufend – im Auge zu behalten.

Die Prognose

Die erwähnten Schlüsselmarken sind als Widerstand und Unterstützung klar definiert. Die Papiere befinden sich mit Blick auf den Tageschart in einer zwischenzeitlich überkauften Marktsituation; davon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator. Wir erwarten einen weiterhin volatilen Seitwärtstrend, solange eine der erwähnten Schlüsselmarken nicht durchbrochen wird. Mit Blick auf den Monatschart, der das langfristige Trendverhalten aufzeigt, ist ein klarer, langfristiger Abwärtstrend erkennbar. Das bisherige Jahreshoch lag übrigens bei 121,90 USD; das Vorjahrestief bei 58 USD. Die Papiere bleiben damit insbesondere spekulativen Tradern vorbehalten.

Achtung: Wie alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch Alibaba als extrem volatil – und damit spekulativ. Die Regeln des Money Managements sollten bei etwaigen Investments im chinesischen Markt Pflicht sein!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Emerging Markets. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit – und ein schönes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

