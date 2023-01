Alibaba-Aktie: Deshalb müssen Anleger jetzt vorsichtig sein

Von Manfred Ries



Montag, 30. Januar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets!

Heute soll es um die Papiere der chinesischen Alibaba Group Holding Ltd. (WKN: A117ME) gehen. Die Notierungen brechen zu Wochenbeginn ein! Kurs von Alibaba am Montag, 30. Januar 2023 (18:30 Uhr MEZ) an der Börse in New York: 112,26 USD (-5,2%).

Die Company

Die Alibaba Group Holding Limited ist ein Unternehmen mit Sitz in Hangzhou/China. Es wurde im Jahre 1999 vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründet. Die Company betreibt u. a. die gleichnamige B2B-Plattform Alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao und ist – nach eigenen Angaben – die größte IT-Firmengruppe Chinas. Fundamental betrachtet liegt die Alibaba-Aktie mit einem KGV(2024e) von ~18,7 auf einem relativ gesunden Niveau. Das Gros der Analysten bewertet die Alibaba-Aktie als positiv.

Die Hintergründe

Die Abkehr von der strikten Corona-Politik Chinas belebt den Handel mit chinesischen Aktien. Alibaba, als einer der bekanntesten Vertreter der chinesischen Hightechs, die im Ausland gelistet sind, profitieren davon. Das erklärt die starken Kursgewinne seit Jahresbeginn. Nach einwöchiger Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest, wird am Montag an der Börse in Shanghai wieder gehandelt.

Die Ausgangslage

Mit Kursen ~113 USD haben sich die Notierungen der Alibaba Group gut von ihrem Kurseinbruch der vergangenen zwei Jahre erholt: Zwischen Herbst 2020 und Ende 2022 fielen die Notierungen von Alibaba von 319 USD bis auf 58 USD zurück – ein Minus von 82 Prozent. Mittlerweile hat auch die 200-Tagelinie ihren fallenden Verlauf beendet und bildet aktuell ~92 USD einen soliden Support. Aufgrund der Kursrallye seit Anfang November 2022 ist im Chartbild bereits eine überkaufte Marktsituation erkennbar; dies insbesondere in der kurz- und mittelfristigen Betrachtungsweise; sprich: im Tages- beziehungsweise im Wochenchart.

Die Prognose

Die überkaufte Marktsituation, gepaart mit einer intakten Abwärtstrendlinie (A), könnten die Titel von Alibaba belasten. Spätestens ~129,40 USD (=horizontaler Widerstand) ist mit einem kräftigen Gegenwind zu rechnen. Ein etwaiger Break out nach oben wäre positiv zu bewerten. Auf der Unterseite erscheinen die Notierungen um 92/100 USD als relativ solide unterstützt.

Achtung: Wie alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch Alibaba als extrem volatil – und damit spekulativ. Die Regeln des Money Managements sollten bei etwaigen Investments im chinesischen Markt Pflicht sein!

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite