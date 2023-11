Alibaba-Aktie: Was das Jahrestief für den Aktienchart bedeutet

Montag, 27. November 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets!

Heute schweift mein Blick gen China! Es geht um den Basiswert Alibaba Group Holding Ltd. (WKN: A117ME). Ich blicke dabei auf die Börsennotierung am Handelsplatz New York; sprich: auf USD-Basis. Die Titel sind am Montag um mehr als ein Prozent eingebrochen und setzen damit zu Wochenbeginn ihre schwache Phase fort. Der Kurs der Alibaba-Aktie am Montag, 27. November 2023 kurz vor Handelsende in New York: 77,54 USD (-1,2%).

Die Company Die Alibaba Group Holding Limited ist ein Unternehmen mit Sitz in Hangzhou (China). Die 1999 vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründete Company betreibt unter anderem die gleichnamige B2B-Plattform Alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao und ist, nach eigenen Angaben, der größte IT-Konzern Chinas.

Zum Hintergrund Chinesische Aktienunternehmen stehen immer wieder unter Druck. Unternehmenszahlen gelten als wenig verlässlich und politische Vorgaben mit Blick auf im Ausland gelistete Firmen lasteten in der Vergangenheit oftmals auf den Kursen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der Alibaba-Aktie auf Basis des USD. Die letzte Kerze symbolisiert die Kursentwicklung der laufenden Handelswoche – und hier ging es zu Wochenbeginn eher ruhig zu. Die Notierungen pendeln um ihre Vorwochenpreise, wobei sich der Kursbereich um 74,70/ 77,50 USD als wichtige Support-Area etabliert hat. Ein Gewinn im Tagesverlauf des Montags wurde bis Handelsende wieder abgegeben; das zeugt von der aktuellen Schwäche der Alibaba-Kurse.

Die Prognose In der Vorwoche wurde mit 76,70 USD das bisherige Jahrestief markiert. Das Trendverhalten ist sowohl in der kurz- als auch in der mittelfristigen Zeitbetrachtung negativ zu bewerten; die mit Blick auf die 21- und 200-Tagelinie. Eine Marktübertreibung ist aktuell nicht erkennbar. Insbesondere die 200-Tagelinie – aktuell bei 88,51 USD verlaufend; Tendenz: fallend – steht einer nachhaltigen Kursbewegung nach oben im Wege; hier scheiterten die Kurse bereits vor zwei Wochen (roter Pfeil). Investoren sollten von grundsätzlich weiter schwachen Kursen ausgehen, wobei wir die nächste Unterstützung um 75 USD ausmachen. Ein Long-Investment drängt sich im aktuellen Marktumfeld damit eher nicht auf.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Emerging Markets. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.