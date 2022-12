Alibaba-Aktie: Auf welche Kursmarke Chartisten jetzt achten

von Manfred Ries

Freitag, 16.. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Anleger: die …

...Emerging Markets! Heute geht es um den Basiswert Alibaba Group Holding Ltd. (WKN: A117ME). Der einstige China-Liebling der Anleger und Trader steht erneut unter Druck und verlor am Donnerstag 5,2 Prozent an Wert – die vorletzte Kerze im obigen Tageschart zeugt davon. Der Ansatz einer Erholung folgte postwendend am letzten Handelstag der Woche mit einem +4,0 Prozent zu Handelsbeginn. Dieses Plus jedoch führte zu schnellen Gewinnmitnahmen. Der Preis von Alibaba am Freitag, 16. Dezember 2022 (18:10 MEZ) am Handelsplatz New York: 87,54 USD (+1,6%).

Die Company. Die Alibaba Group Holding Limited ist ein Unternehmen mit Sitz in Hangzhou/China. Es wurde im Jahre 1999 vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründet. Die Company betreibt u. a. die gleichnamige B2B-Plattform Alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao und ist – nach eigenen Angaben – die größte IT-Firmengruppe Chinas. Fundamental betrachtet liegt die Alibaba-Aktie mit einem KGV(2024e) von ~14 auf einem relativ gesunden Niveau. Zum Vergleich das KGV(2023e): 25,8. Das Gros der Analysten bewertet die Alibaba-Aktie als positiv.

Die Ausgangslage. Oben abgebildet: der Tageschart der Alibaba-Aktie. Deutlich zu sehen: die 200-Tagelinie, die es – mit ihrem (leicht) fallenden Verlauf – als Widerstand nach oben zu betrachten gilt. Ein versuchter Ausbruch, wie in den vergangenen Handelstagen mehrfach erlebt, verlief stets ins Leere. Mit dem gestrigen Kurseinbruch rückt ein Break out wieder in die Ferne. Andererseits aber hilft die aktuelle Korrektur, einer überkauften Marktsituation vorzubeugen.

Der Ausblick. Aktuell nähern sich die Noteirungen ihrer 21-Tagelinie (grün eingezeichnet), die bei 84,90 USD verläuft und eine potenzielle Unterstützung darstellen könnte. Als tragfähiger indes bezeichnen Chartisten den Kursbereich um 80/82 USD. Die Titel präsentieren sich derzeit angeschlagen und bedürften eines schnellen Comebacks. Doch selbst ein Break out über den MA(200) brächte einen nur kleinen Befreiungsschlag mit sich: der Kursbereich um ~94/95 USD ist als starker Widerstand zu definieren.

…Achtung! Wie alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch Alibaba als extrem volatil – und damit als spekulativ. Auch können die Kurse durch politische Maßnahmen aus Peking beeinflusst werde, wie in der Vergangenheit bereits häufiger erlebt. Die Regeln des Money Managements sollten bei etwaigen Investments im chinesischen Markt Pflicht sein!

Die Strategie: Alibaba ist Teil meiner Watch List im wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader©. Bei einem überzeugenden Break out über die 200-Tagelinie will ich eine Aufnahme in mein Musterdepot nicht ausschließen. Weitere Infos zum Produkt:

Bestellung Optionsscheine-Expert-Trader | Stockstreet.de

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.