Alcoa vor Zahlen: Was Anleger jetzt wissen müssen

Freitag, 7. Juli 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit erneut im Fokus der Investoren: die Rohstoffe. Heute gilt mein Blick dem Basiswert Alcoa Corp. (WKN: A2ASZ7). Die Titel sind sehr schwach in den neuen Handelsmonat gestartet und verloren alleine am Donnerstag 3,4 Prozent an Wert. Am Freitag aber legen die Titel deutlich zu! Die Alcoa–Aktie notiert am Freitag, 7. Juli 2023 (19:30 Uhr MESZ) an der Heimatbörse in New York bei 34,29 USD (+5,4%).

Zum Hintergrund

Die Investmentbank Credit Suisse hatte bereits am Donnerstag, 22. Juni, ihr Kursziel für die Alcoa-Aktie von bislang 50 USD auf nun 46 USD nach unten gestutzt, ihre Einschätzung Outperform aber beibehalten. Ängste vor einer Rezession und weiteren Zinserhöhungen halten die Rohstoffwerte im Allgemeinen unter Druck.

Die Company

Die Alcoa Corp. gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von aktuell rund 5,96 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2024e) steht mit einem Wert von attraktiven 5,0 in meiner Datenbank. Achtung: Die nächsten Geschäftszahlen werden für den kommenden 13. Juli erwartet.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Alcoa-Kursverlauf auf Monatsbasis an der Börse in New York, und damit auf USD-Basis. Die Titel befinden sich seit März 2022 in einem intakten Abwärtstrend. Mit Kursen um 32,50 USD liegen die Notierungen weiterhin unterhalb ihrer 200-Tagelinie – und beängstigend nahe an der nächsten Unterstützungslinie, die wir auf 29,55 USD definieren. Das anfängliche Comeback der Alcoa-Kurse in der ersten Juni-Hälfte konnte sich weder bis zum Monatsende halten, noch in den neuen Monat retten: Anleger bleiben mit Blick auf Alcoa vorsichtig!

Die Prognose

Die Ausgangslage bleibt, nicht zuletzt des intakten Abwärtstrends, angespannt. Auch die 200-Tagelinie verläuft nach wie vor fallend. Das Mai-Tief lag bei 31,14 USD. Als nächster Support bleibt damit die Preislinie bei 29,55 USD intakt. Sollte diese Preislinie nach unten durchbrochen werden, müsste ein weiterer Preisrückschlag einkalkuliert werden – bis hin an die signifikante Unterstützung bei 25 USD.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Emerging Markets / Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit – und ein schönes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite

Copyright: 2002-2023 Stockstreet GmbH