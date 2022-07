Alcoa: Stabilisierung um 40/45 USD

von Manfred Ries

Alcoa (Monatschart): Die 40-USD-Marke behauptet sich als Unterstützung.

Von Manfred Ries

Montag, 25. Juli 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenstart hin interessant: die Preisentwicklung der …

...Rohstoffe! Heute gilt mein Blick dem Basiswert Alcoa Corp. (WKN: VTSC01). Hier zeichnet sich zusehends eine Stabilisierung der Notierungen ab. Die Alcoa Corp. am Montag, 25. Juli 2022 im späten Nachmittagshandel an der Heimatbörse in New York: 46,80 USD (+2,2%). Am vergangenen Freitag stand bereits ein Plus von 1,4 Prozent auf dem Kurszettel.

Die Company. Alcoa gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von ~8,24 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2023e) steht mit einem Wert von angenehmen 5,5 in meiner Datenbank (Zum Vergleich KGV(2022): 7,1).

Die Ausgangslage. Die jüngste Abwärtsbewegung drückte die Titel bis auf knapp 40 USD zurück. Seit dem bisherigen Allzeithoch bei 98,09 USD haben die Notierungen der Alcoa-Aktie damit um ~60 Prozent korrigiert. Oben abgebildet: der Monatschart, der das langfristige Trendverhalten widerspiegelt. Bedingt durch den Kurseinbruch seit vergangenem April hat sich die einst überkaufte Marktsituation weiter bereinigt. Auf Wochenbasis darf bereits von einer überverkauften Marktsituation gesprochen werden.

Wie geht es weiter? Das aktuelle Monats-Candle deutet auf den Versuch einer Bodenbildung ~40 USD hin. Dies umso mehr, als sich die 40er-Preislinie bis ins Jahr 2017 als Schlüsselmarke zurückverfolgen lässt. Der nächste Widerstand ist im Bereich ~52 USD zu erwarten; weitaus größere Hürden warten dann bei 57,50 USD und entlang der 200-Tagelinie (~61,60 USD).

Zum Hintergrund: Bedingt durch weltweite Rezessionsängste standen die Industrie-Rohstoffe zuletzt unter starkem Druck. Auch das für Alcoa bedeutsame Aluminium blieb von der Preiskorrektur nicht verschont. Eine Tonne Aluminium kostet am Montagnachmittag ~2368 USD. Damit hält der übergeordnete Abwärtstrend grundsätzlich an mit einer sich abzeichnenden Preisstabilisierung ~2300 USD. Zur Erinnerung: Anfang März lag der Aluminium-Preis bei ~4060 USD.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

---

Glossar:

MA(200): Abk. für ® Moving Average(200) – gemeint ist damit der Gleitende Durchschnitt von 200 Tagen („200-Tagelinie“).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.