Alcoa: Fantastische Einstiegschance?

von Manfred Ries

Mittwoch, 5. Oktober 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute im Fokus der Analysten – die …

…...Rohstoffe! Werfen wir einen Blick auf die Alcoa Corp. (WKN: A2ASZ7). Die Titel präsentieren sich in der laufenden Handelswoche extrem stark – die Notierungen lagen am Montag zur Eröffnung noch bei 34,34 USD. Alleine am Dienstag ging es auf USD-Basis um 7,6 Prozent nach oben; am Montag, 3. Oktober, um 11,1 Prozent. Alcoa am Mittwoch 5. Oktober 2022 (19:30 MESZ) in New York: 39,92 USD (-0,3%).

Zum Hintergrund: Beobachter erwarten, dass sich die Dynamik der Zinserhöhungen im kommenden Jahr abbauen könnte. Das würde die Rezessionsängste mindern; (Industrie)Rohstoffe kämen – zusammen mit Rohstoff-Einzelaktien wie Alcoa – wieder auf die Agenda.

Die Ausgangslage. Es geht spannend zu im Chartbild von Alcoa! In der Vorwoche wurde mit 33,55 USD ein 15-Monatstief markiert. Nun achten Chartisten auf die Kursmarke ~35 USD. Vorab: Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt intakt! Andererseits jedoch bietet die aktuell überverkaufte Marktsituation (siehe Slow-Stochastik-Indikator) sowohl auf wöchentlicher als auch auf monatlicher Basis ein interessantes Chance-Risikoverhältnis auf der Long-Seite. Den nächsten Widerstand definieren wir ~42 USD, wo auch der MA(21) verläuft. Auf der Unterseite lautet der nächste Support ~34/35 USD.

Die Company. Alcoa gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von ~7,2 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2023e) steht mit einem Wert von angenehmen 5,3 in meiner Datenbank (Zum Vergleich KGV(2022e): 8,0). Die Dividendenrendite beträgt zwar nur ~0,8 Prozent vor Steuern, doch ist dieser Aspekt für mich zweitrangig: Hier geht es mir primär um ein potenzielles Comeback des Basiswertes an einer Unterstützung – und um eine Wiederbelebung des Rohstoffsektors.

Die Prognose. Auch wenn der übergeordnete Trend nach unten zeigt, so überzeugt doch die mittelfristige Chartbetrachtung. Den nächsten Widerstand, wie erwähnt, erwarten wir mit der 21-Tagelinie bei ~42 USD. Dann stellen sich die Weichen auf der charttechnischen Seite. Dann müsste durch ein Abwägen des neuerlichen Kursziels und eines Stop-Losskurses das Gewinn-Risikoverhältnis für eine etwaige Long-Positionierung neu bestimmt werden – ein potenzielles Thema für die Wochenausgabe des Optionsscheine Expert Trader©! Der Aktienkurs erscheint uns aktuell als solide unterstützt.

Soweit für heute! Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader©.