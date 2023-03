Alcoa-Aktie: Wo jetzt die nächste Unterstützung liegt

Freitag, 10. März 2023

Heute gilt mein Blick dem Basiswert Alcoa Corp. (WKN: VTSC01). Die Titel kommen nicht so richtig von der Stelle und zeigten sich im Wochenverlauf tiefrot. Die Alcoa Corp. notiert am Freitag, 10. März 2023 an der Heimatbörse in New York bei 48,70 USD (-2,5%). Alleine am Donnerstag sind die Papiere bereits um 6,1 Prozent eingebrochen!

Die Company

Die Alcoa Corp. gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von ~8,54 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2024e) steht mit einem Wert von angenehmen 6,2 in meiner Datenbank.

Zum Hintergrund

Am kommenden 19. April kommen Geschäftszahlen auf den Tisch! Die zuletzt von Alcoa veröffentlichten Q-Zahlen fürs Q4/2022 fielen sehr schwach aus, was die Titel bereits Mitte Januar unter Druck setzte. Das Gros der Analysten spricht sich dennoch für ein Aufstocken der Alcoa-Papiere aus.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Alcoa-Aktie. Klar ersichtlich: Der Widerstandsbereich, der sich ab 52,50 USD erstreckt und de facto bis ~58 USD reicht mit zunehmendem Verkaufsdruck ~55 USD. Dabei gelten die Kurse von Alcoa noch nicht als überverkauft; davon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator. Die 200-Tagelinie verläuft bei aktuell 47,78 USD und wurde am Donnerstag nach unten getestet – der Schlusskurs lag wieder oberhalb des MA(200).

Die Prognose

De facto konnten langfristig orientierte Anleger mit der Alcoa-Aktie seit Herbst 2022 kein Geld verdienen. Das übergeordnete Trendverhalten darf damit als seitwärts/abwärts beschrieben werden. Einen Unterstützungsbereich machen wir ~45,30/47,78 USD aus. Doch solange die angesprochenen Schlüsselmarken (Unterstützung und Widerstand) nicht signifikant in die eine oder andere Richtung durchstoßen werden, solange gilt die Alcoa-Aktie als ein Trading-Vehikel innerhalb der beschriebenen Kurs-Range. Konjunkturdaten können ebenfalls das Trendverhalten dieses Rohstoff-Titels beeinflussen – die Alcoa-Aktie habe ich auf meiner Watch List!

Die Strategie

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen eine schöne, zweite Wochenhälfte: alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

