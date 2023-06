Alcoa-Aktie: Kommt jetzt die große Trendwende?

von Manfred Ries



Freitag, 2. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute gilt mein Blick dem Basiswert Alcoa Corp. (WKN: VTSC01). Die Titel stehen seit Jahresbeginn unter starkem Abgabedruck. Die Alcoa–Aktie notiert am Freitag, 2. Juni 2023 (16 Uhr MESZ) an der Heimatbörse in New York bei 34,25 USD (+4,5%).

Die Company

Die Alcoa Corp. gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von aktuell rund 5,8 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Das KGV(2024e) steht mit einem Wert von attraktiven 5,5 in meiner Datenbank. Achtung: Die nächsten Geschäftszahlen werden für den kommenden 13. Juli erwartet.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Alcoa Corp. Deutlich zu sehen: Der Unterstützungsbereich, der sich um 31 USD erstreckt. Dieser hatte sich bereits im Sommer 2021 als Support bewährt. In der laufenden Woche lag der Tiefstkurs bei 31,14 USD – und erholte sich im Wochenverlauf bis auf 32,70 USD. Das hieraus resultierende Wochen-Candle ist, mit seinem relativ langen, unteren Docht, positiv zu bewerten.

Die Prognose

Vorab: Übergeordnet betrachtet bewegen sich die Notierungen der Alcoa-Aktie noch immer innerhalb eines intakten Abwärtstrends; davon spricht der fallende Verlauf der 200-Tagelinie. Doch erkennen Chartisten jetzt die Möglichkeit einer potenziellen Trendwende nach oben: die Rede ist vom aktuell positiven Wochen-Candle im Bereich der längerfristigen Unterstützungslinie bei 31 USD. Diese Ausgangslage trifft auf eine aktuell leicht überverkaufte Marktsituation im wöchentlichen Chartbild – siehe Slow-Stochastik-Indikator. Für ein nachhaltiges Comeback aber sollte die Preislinie um 36 USD – und damit auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie – nach oben durchbrochen werden.

Soweit für heute aus der spannenden und ertragreichen Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.