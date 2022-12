Alcoa-Aktie: Ausbruch vorerst gescheitert

von Manfred Ries

Freitag, 9. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell wieder im Fokus der Anleger: die …

...Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Alcoa Corp. (WKN: A2ASZ7). Das Papier steht jetzt vor einer entscheidenden Hürde nach oben! Doch derzeit fehlt noch die Kraft: die Titel beendeten die Handelswoche mit einem dicken Minus. Die Alcoa-Aktie am Freitag, 9. Dezember 2022 zum Handelsschluss am Börsenplatz New York: 45,08 USD (-4,7%).

Zum Hintergrund. Beobachter erwarten, dass sich die Dynamik der Zinserhöhungen im kommenden Jahr abbauen könnte. Erste Signale seien erkennbar, so Analysten. Das würde die Rezessionsängste mindern; (Industrie)Rohstoffe kämen – zusammen mit Rohstoff-Einzelaktien wie Alcoa – wieder auf die Watch List von Analysten.

Die Ausgangslage. Spannung pur im Chartbild von Alcoa! Mit aktuellen Kursen ~45 USD stehen die Titel knapp unterhalb ihrer 200-Tagelinie, die Chartisten als Schlüsselmarke definieren. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei aktuell 56,20 USD. Tendenz: leicht fallend. Auf monatlicher Betrachtungsbasis (siehe Chart) erkennen Chartisten eine überverkaufte Marktsituation, basierend auf dem aktuellen Verlauf des Slow-Stochastik-Indikators. Dies könnte zu einem weiteren Erholungsschub bei den Notierungen führen.

Die Prognose. Ein mittelfristiger Abwärtstrendkanal (A) konnte nach oben verlassen werden. Das ist stark positiv zu bewerten. Doch das kräftige Wochen-Minus verunsichert! Den nächsten Widerstand, wie erwähnt, erwarte ich mit der 200-Tagelinie bei ~56 USD. Dann stellen sich die Weichen auf der charttechnischen Seite. Auf der Unterseite definiere ich den nachfolgenden Support ~40/42 USD. Doch Achtung: Die Titel sind auch weiterhin als volatiles Vehikel einzustufen!

Die Company. Alcoa gilt als einer der weltgrößten Hersteller von Aluminium in Form von Gieß- und Walz-Produkten. Aber auch im Abbau von Bauxit ist die Company weltweit federführend. Mit einem Market Cap von ~7,2 Mrd. USD ist die Alcoa-Aktie eine gewichtige Nummer auf dem Parkett! Die Aktien führe ich in meinem Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© auf der Watch List.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert: auch im Rohstoff-Sektor!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.