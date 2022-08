Albemarle handelt Verträge neu aus: Lithium Aktien wie Sayona Mining, Vulcan Energy, Lithium Americas und Foremost Lithium im Aufwind

Albemarle hat Lieferverträge neu verhandelt und erwartet dadurch Gewinnsteigerungen von bis zu 500 % in der Sparte. Die Meldung der vergangenen Woche wirkte sich auf viele Lithium Aktien aus, die deutlich zulegen konnten.

Vergangene Woche gab Albemarle (WKN: 890167, ISIN: US0126531013) – der weltweit größte Hersteller von Lithium für Batterien von Elektroautos – Zahlen bekannt. Das Unternehmen vermeldete einen Quartalsgewinn über den Erwartungen und hob zusätzlich die Jahresprognose an. Der Grund: Albemarle konnte Lieferverträge für Lithium neu aushandeln und höhere Preise durchsetzen.

Verkaufspreis von Lithium: +225 % – mindestens

Was bedeutet dies konkret? Laut den Zahlen im Quartalsbericht erwartet Albemarle, dass der effektive Verkaufspreis für Lithium im Jahr 2022 um mindestens 225 % über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Dies wirkt sich massiv auf den Gewinn aus: Der bereinigte Gewinn der Lithiumsparte soll um 500 % gegenüber dem Vorjahr steigen.

Kent Masters, Chief Executive von Albemarle, sprach im Hinblick auf die Neuverhandlung von Lieferverträgen von einer Strategieänderung beim Lithium Contracting. Durch die geänderte Strategie könne Albemarle nun „größere Vorteile aus der starken Marktdynamik ziehen“.

Dass die Aktie von Albemarle nur moderat anstieg, liegt an anderen Geschäftsbereichen. So ging der bereinigte Gewinn in der Katalysatorsparte um mehr als 50 % zurück. Im zweiten Quartal wurde ein Nettogewinn in Höhe von 3,46 USD pro Aktie erzielt – verglichen mit 3,62 USD im Vorjahresquartal.

Die Lithiumproduktion will Albemarle jedoch rasch steigern – bereits für 2022 ist eine Zunahme um 20 % eingeplant. Projekte in Chile, Australien, China und den USA sind dem Unternehmen zufolge im Zeitplan oder diesem voraus.

Lithium Aktien mit teils deutlichen Gewinnen

Die Aushandlung neuer Verträge mit deutlich höheren Preisen für Lithium durch Albemarle hat sich auf die gesamte Branche ausgewirkt. Auch die Aktien vieler anderer Lithiumunternehmen sind infolge der Meldung deutlich gestiegen.

Die Veröffentlichung erfolgte am Vormittag des 03. August. Wir haben deshalb für verschiedene Lithium Aktien den Eröffnungskurs des 03. August mit dem Kurs des 10. August am späten Nachmittag verglichen. Das Resultat:

Aktie Eröffnung 03.08.22 Kurs 10.08.22 ca. 17 Uhr Kursveränderung in % Lithium Australia 0,047 EUR 0,054 EUR +14,90 % Galan Lithium 0,803 EUR 0,896 EUR +11,6 % Foremost Lithium 0,103 EUR 0,121 EUR +17,5 % Vulcan Energy 5,064 EUR 6,110 EUR +20,6 % Rock Tech Lithium 3,600 EUR 3,115 EUR -13,5 % Standard Lithium 5,568 EUR 5,792 EUR +4,0 % Allkem 7,651 EUR 8,260 EUR +7,9 % Pilbara Minerals 1,894 EUR 2,043 EUR +7,9 % Sayona Mining 0,126 EUR 0,176 EUR +39,7 % Livent 26,34 USD 27,88 USD +5,80 % Lithium Americas 25,03 EUR 27,99 EUR +11,80 % EnerSys 67,09 USD 70,23 USD + 4,70 % SQM 95,40 EUR 96,60 EUR +1,25 % FMC 107,24 USD 109,76 USD +2,25 % Albemarle 246 USD 253,31 USD + 3 % Ganfeng Lithium 8,76 EUR 8,80 EUR +0,40 %

Es ist deutlich zu erkennen, dass in einem insgesamt positiven Umfeld für Lithium Aktien besonders kleinere Explorationsunternehmen deutlich zulegen konnten. Diese Unternehmen stehen im aktuellen Marktumfeld von lediglich einer Aufgabe: Die Lithiumproduktion an den Start zu bringen.

Aufgrund der weltweit riesigen Nachfrage nach dem Rohstoff sollte es für heutige Explorationsunternehmen kein Problem darstellen, künftige Produktionsmengen am Markt zu platzieren. Vielmehr dürfte die Nachfrage selbst bei einem hohen Vertragspreis das Angebot weit übersteigen.

Einige Explorationsunternehmen versuchen mittlerweile sogar, ihren Anteil an der Wertschöpfungskette zu erweitern. Ein Beispiel dafür ist die Foremost Lithium Resource & Technology Ltd (WKN: A3DCC8, ISIN: CA3455101012).

Das Unternehmen arbeitet nicht nur an sechs Hartgestein-Lithiumprojekten in Kanada zur Gewinnung von Lithiumoxid. Vielmehr will die Gesellschaft auch die anschließende Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität bewerkstelligen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.