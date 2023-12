Albemarle, SQM, Ganfeng und Tianqi: Nach Preisverfall jetzt günstig bei Lithium Aktien einsteigen?

Viele Lithium Aktien ziehen nach einer langen Korrektur wieder deutlich an. Marktteilnehmer hoffen auf ein Ende des Preisrückgangs bei dem wichtigen Batteriemetall. Doch hohe Überkapazitäten und die schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen lasten auf dem Markt.

Die Preise für Lithium sind deutlich gefallen – und mit ihnen die Aktienkurse von Lithiumproduzenten. Doch an der Bedeutung des Rohstoffs für die Dekarbonisierung hat sich wenig geändert. Die Märkte rechnen langfristig mit einem Nachfrageüberhang.

Lithiumpreise_im_Keller:_Kommt_jetzt_die_Trendwende">Lithiumpreise im Keller: Kommt jetzt die Trendwende?

Die Lithiumpreise sind in diesem Jahr zeitweise um rund 70 % gefallen. Als Ursache gilt der Ausbau der chinesischen Batteriekapazität – angetrieben durch staatliche Maßnahmen. Das Angebot in der Volksrepublik übersteigt die Nachfrage laut den Analysten Daniel Hynes und Soni Kumari von der ANZ Group im Faktor 2:1. Viele Batteriehersteller hätten deshalb die Produktion reduziert und Lagerbestände abgebaut.

Doch möglicherweise ist der Abwärtstrend bald beendet. Zhang Weixin, Analyst bei China Futures Co. jedenfalls sieht das Tief im Handel an der Guangzhou Futures Exchange im Bereich von 80-90.000 Yuan und damit in Reichweite.

Mit dieser Meinung steht er offenbar nicht allein. In den vergangenen Wochen gab es bei mehreren Lithium Aktien auffällige Aufwärtsbewegungen.

Kursentwicklung_von_Lithium_Aktien:_Silberstreif_am_Horizont">Kursentwicklung von Lithium Aktien: Silberstreif am Horizont

Das Muster einer möglichen Bodenbildung lässt sich jedenfalls bei einer ganzen Reihe von Lithium Aktien im Wochenchart beobachten.

Albemarle (WKN: 890167, ISIN: US0126531013) erreichte in der Woche ab dem 12. September 2022 das bisherige Allzeithoch bei gut 334 USD. Danach fiel der Kurs bis auf gut 123 USD zurück. Mitte November wurde ein Tief bei 112 USD markiert, das Anfang Dezember erneut getestet wurde. Aktuell notiert die Aktie bei 146 USD.

SQM (WKN: 895007, ISIN: US8336351056) erreichte in derselben Kalenderwoche wie Albemarle das bisherige Allzeithoch bei knapp 116 USD. Danach folgte die sehr ausgeprägte Korrektur, die bis Mitte November auf unter 45 USD führte. Seitdem geht es jedoch auch hier wieder bergauf: Die SQM Aktie notiert aktuell bei 57,50 USD.

Ganfeng Lithium (WKN: A2N6UN, ISIN: CNE1000031W9) erreichte das bisherige Allzeithoch bei 14,50 EUR Ende Juli 2021. Zu diesem Zeitpunkt setzte ein bis heute andauernder Abwärtstrend ein, der den Kurs bis auf 2,73 EUR drückte. Doch auch hier gab es zuletzt Anzeichen einer Bodenbildung oder gar Trendwende: Aktuell kostet die Ganfeng Lithium Aktie 3,01 EUR.

Tianqi Lithium (WKN: A3DQVD, ISIN: CNE100005F09) markierte Ende August 2022 das bisherige Allzeithoch bei 11,26 EUR. Danach setzte der branchentypische Abwärtstrend ein: 4,28 EUR wurden Anfang Dezember gezahlt. Aktuell kostet die Aktie 4,43 EUR.

Einstieg_in_Lithium_Aktien">Einstieg in Lithium Aktien?

Sind Lithium Aktien jetzt günstig bewertet? Diese Prognose käme wohl verfrüht. Bis das Defizit auf dem Lithiummarkt die Produzenten in eine günstige Verhandlungsposition versetzt, könnte es noch etwas dauern. Eine massive Ausweitung des Angebots und eine Verlangsamung der Wachstumsraten auf dem Markt für Elektrofahrzeuge sprechen gegen eine kurzfristige und deutliche Verteuerung des Rohstoffs.

Benchmark Mineral Intelligence etwa rechnet mit einem Nachfrageüberhang nicht vor 2028. Rio Tinto CEO Jakob Stausholm rechnet mit einem „sehr, sehr volatilen“ Lithiumpreis und verweist auf das „Auf und Ab“ auf dem Markt für Elektrofahrzeuge.

Yasmin Liu, Chief Integration Officer bei Tianqui Lithium, hält anhaltende Überkapazitäten für unvermeidlich. Entscheidend seien „die richtigen Strategien zur Bewältigung der Preisvolatilität“.

Wei Xiong, Berater beim Rohstoffhändler Traxys, sieht zwar die Talsohle erreicht, rechnet aber noch mit einer längeren Schwächephase. Entscheidend sei möglicherweise, „ob sich die Hochkostenminen“ zurückziehen, sprich: Ob das Angebot auf die sinkenden Preise reagiert.

Entscheidend für westliche Lithiumproduzenten wird auch sein, mit welchem Nachdruck politische Unterstützung von Regierungen kommt, die eigene Lieferketten aufzubauen planen.

