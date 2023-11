Alarmstufe Gold

Der neue Nahost-Krieg ließ unmittelbar Erinnerungen an frühere Kriege in der Region und die großen Ölkrisen des vergangenen Jahrhunderts wach werden. Insbesondere Alternativen zu Rohöl sind gefragt. Das trieb zuletzt wieder die Uranpreise und auch Uranaktien wie unseren Musterdepotwert Cameco (WKN: 882017) kräftig nach oben. In Deutschland ist das Thema Uran nach dem politisch verordneten Ausstieg aus der Kernenergie erklärungsbedürftig, im Rest der Welt nicht. Dass auch der Weg der sogenannten Erneuerbaren Energien nicht ohne Risiken ist, zeigt sich einmal mehr am Beispiel von Siemens Energy (WKN: ENER6Y). Der Chart des einstigen grünen Vorzeigeunternehmens ist für Aktionäre ein Albtraum. Qualitätsprobleme der spanischen Tocher Gamesa sorgten bereits im Juni für einen heftigen Kurseinbruch. Nun kündigte Siemens (WKN: 723610), noch immer größter Aktionär bei Siemens Energy an, die ungeliebte Tochter nicht länger unterstützen zu wollen. Für die Windradbauer bedeutet dies den Gang nach Berlin. 16 Mrd. EUR an Staatsgarantien sollen es sein. Schließlich treibt das Unternehmen die heilige Mission der Energiewende voran und ohne Garantien wird es selbst für eine Branchengröße schwierig bis unmöglich, künftige Großaufträge an Land zu ziehen. Die Gamesa-Übernahme, vom damaligen Siemens-Chef „Joe“ Kaeser noch wegen ihrer „klaren und überzeugenden industriellen Logik“ gerühmt, erwies sich als existenzbedrohender Flop. Im Prinzip offenbart der Fall auch einiges von der Hybris, die in der grünen Energiebranche anzutreffen ist. Politischer Rückenwind hat nicht nur dort massenhaft künstliche „Erfolgsstorys“ geschaffen, die sich ohne den Staat als Antreiber wohl größtenteils in Luft auflösen würden. Das Hauen und Stechen um den Konzern geht jedenfalls weiter, Volatilität inklusive.