Alamos Gold: Golden Cross, Pullback & Umkehrkerze!

Symbol: AGI ISIN: US5951121038

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die kanadische Goldaktie legte in den vergangenen sechs Monaten rund 7 Prozent zu. Interessant ist die Chartformation der letzten fünf Tageskerzen mit einem Golden Cross sowie einem Rücksetzer, der mit der letzten Kerze unter die beiden gleitenden Durchschnitte reichte, aber darüber schloss. Zusammen mit der traditionell bullischen Saisonalität beim Gold im zweiten Halbjahr erwarten wir somit eine Aufwärtsentwicklung bei diesem Wertpapier.

Chart vom 24.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 12.38 USD

Meinung: Alamos Gold besitzt drei in Betrieb befindliche Goldminen in Nordamerika, die zu den weitreichendsten im Minensektor gehören. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto teilte neulich mit, dass seine Explorationsbohrungen hochgradiges Gold jenseits der bisherigen Schätzungen ergeben haben.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze. Als Kursziel visieren wir das Pivot-Hoch vom 18. Juli an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am morgigen Mittwoch, den 26. Juli nach Börsenschluss (5:00 PM Eastern Time). Da das Wertpapier aber wie andere Goldaktien vorwiegend ein Spielball des gelben Edelmetalls ist, könnte uns das fast egal sein. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AGI.

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

