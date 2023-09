Akzo Nobel: trotz Energiekrise und Konjunkturflaute im Aufwärtstrend [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Zukäufe in Deutschland und China: Der niederländische Farben- und Lackehersteller Akzo Nobel (AKZA) will weiter wachsen!

Symbol: AKZA ISIN: NL0013267909

Rückblick: Trotz eines schwierigen makroökonomischen Marktumfeldes mit Energiekrise und Konjunkturflaute konnte sich die Akzo-Nobel-Aktie in einem Aufwärtstrend etablieren und weist einen Halbjahreszuwachs von 6.5 Prozent auf. Nach der Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte sehen wir den Ansatz einer Seitwärtsrange, die die Basis für unser Breakout-Setup bilden könnte.

Chart vom 31.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 75.08 EUR

Meinung: Im zweiten Quartal 2023 meldete Akzo Nobel einen Umsatz von 2.741 Millionen EUR, was einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Bereinigt um ungünstige Wechselkurse war der Umsatz jedoch um 3 Prozent höher. Weiteres Wachstum wird angestrebt, so gab es zuletzt Übernahmen der Lankwitzer Lackfabrik in Berlin sowie des chinesischen Dekorfarbengeschäfts der US-Firma Sherwin-Williams.

Setup

Mögliches Setup: Das Überschreiten der letzten Tageskerze wäre in schönes Kaufsignal. Den Stop Loss könnten wir unter der Kerze vom Montag dieser Woche platzieren und das Pivot-Hoch vom 27. Juli als Kursziel anvisieren. Bis zu den nächsten Quartalszahlen am 25. Oktober können wir den Trade lange lassen und die Gewinne rechtzeitig vom Tisch nehmen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AKZA.

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

