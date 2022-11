Aktienrutsch inmitten der Unruhen in China

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Es war ein ziemlich ruhiger Start in die Handelswoche. Die negative Sitzung in Asien setzte sich in Europa und in den USA vor der Eröffnung der Wall Street fort.

Die chinesischen Aktien wurden von den Unruhen über die Covid-Beschränkungen besonders hart getroffen. Die Proteste machen deutlich, wie frustriert die Öffentlichkeit über die Null-Covid-Politik der Führung ist, auch wenn sie in letzter Zeit etwas gelockert wurde.

Rekordverdächtige Fälle in mehreren Städten stellen die Politik auf die Probe und die Unruhen machen deutlich, wie groß die Herausforderung ist, vor der Präsident Xi Jinping und sein Engagement für Null-Covid stehen. Die Kombination dieser beiden Faktoren führt zu großer Unsicherheit, sowohl im Hinblick auf den Umgang mit den Protesten als auch auf die Bedeutung der ganzen Erfahrung für die Zukunft der Politik und der Wirtschaft.

Die Proteste kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik, die für das Frühjahr erwartet wird, die chinesischen Aktien in die Höhe getrieben hatte. Vieles ist also noch ungewiss, was die Stimmung weiter belasten könnte, bis wir eine bessere Vorstellung von der Richtung haben, in die es gehen soll. Trotz der verstrichenen Zeit und der Erfolge anderer Länder scheint es, als sei China nicht auf eine signifikante Lockerung der Beschränkungen vorbereitet, was dazu führen könnte, dass die Frustration, die wir beobachten, weiter überschwappt.

Der Rest der Woche verspricht äußerst lebhaft zu werden, da die USA von den Thanksgiving-Feiertagen zurückkehren und der Kalender mit wichtigen Wirtschaftsdaten aus der ganzen Welt gefüllt ist. Dazu gehört auch der US-Arbeitsmarktbericht, der normalerweise als der wichtigste von allen gilt - vielleicht sogar der zweitwichtigste nach der Inflation - und die Woche abschließt.

Schnallen Sie sich an, es könnte eine holprige Fahrt werden.

China und die russische Preisobergrenze belasten den Rohölpreis

Die Ereignisse in China wirken sich nicht nur auf die dortigen Aktienmärkte aus, auch die Ölpreise brechen unter dem Druck von Rekord-Covid-Fällen und großer wirtschaftlicher Unsicherheit zusammen. Die Verpflichtung des Landes, den Covid auf Null zu setzen, hat das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit auch die Nachfrage nach Rohöl ernsthaft beeinträchtigt. Dies hat dazu beigetragen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Energiemärkte etwas abzumildern, und wir könnten sehen, dass dies die Ölpreise erneut belastet.

Die Diskussionen über die Einzelheiten der russischen Ölpreisobergrenze gehen ebenfalls weiter. Vor allem darüber, wo sie festgelegt werden soll. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Obergrenze so festgelegt wird, dass sie die Fähigkeit Russlands, Rohöl zu verkaufen - was zum Rückgang der Ölpreise beiträgt - nicht besonders beeinträchtigt und die Käufer nicht in eine unangenehme Lage bringt. Das Ergebnis wird wahrscheinlich davon abhängen, wie die OPEC+ an diesem Wochenende reagieren wird. Ich gehe davon aus, dass die Gerüchteküche im Laufe der Woche stark brodeln wird, was wiederum zu einer starken Volatilität des Ölpreises im Laufe der Woche führen könnte.

Eine volatile Zeit für Gold?

Der Goldpreis hat sich in der letzten Woche erneut gut entwickelt, scheint sich aber nun vor einer Woche mit vielen Wirtschaftsdaten zu beruhigen. Der Goldpreis befindet sich jetzt in der Mitte einer potenziellen neuen Handelsspanne zwischen dem Widerstand bei $1.780 - einem wichtigen Unterstützungsniveau in der ersten Jahreshälfte - und der Unterstützung bei $1.730 - einem wichtigen Widerstandsniveau im September und Oktober, das in der vergangenen Woche zur Unterstützung wurde.

Angesichts der vielen Daten, die in dieser Woche aus den USA kommen, darunter die Inflationsrate, das Bruttoinlandsprodukt und der Arbeitsmarktbericht, könnte einer dieser Werte in den kommenden Tagen nachgeben, so dass wir uns gut auf die Fed-Sitzung in zwei Wochen vorbereiten können. Die neuesten Inflationsdaten werden ebenfalls etwas mehr als 24 Stunden vor der Zinsentscheidung veröffentlicht, so dass es für das gelbe Metall ein paar unbeständige Wochen werden könnten.

Kryptos in den Seilen

Bitcoin bleibt unter Druck, obwohl er sich letzte Woche leicht erholt hat. Die Kryptowährungen leiden immer noch unter den Folgen des FTX-Zusammenbruchs und dem immer noch unbekannten vollen Ausmaß der Ansteckung. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Händler nun übermäßig auf ähnliche Schwachstellen in anderen Kryptowährungen achten werden. Die Tatsache, dass die Risikobereitschaft heute schwach ist, wird auch nicht gerade hilfreich sein. Bitcoin hat infolgedessen rund 2% verloren und ist nicht weit von 16.000 $ entfernt. Es scheint, als ob der Bitcoin versucht, einen Boden um $15.500-17.000 zu bilden, aber das ist in diesem Umfeld leichter gesagt als getan.

