Den Aktienmarkt kann nichts erschüttern - oder doch?

Momentan ist die Stimmung an den europäischen Aktienbörsen positiv. Ob das so bleibt, hängt insbesondere von der Entwicklung der Zinsen ab.

Listet man die negativen Meldungen auf, denen sich Anleger:innen in den vergangenen zwölf Monaten gegenübergestellt sahen, so ist es doch erstaunlich, wie solide sich der europäische Aktienmarkt rückblickend erwiesen hat. Zu der deutlichen Erholung seit dem vierten Quartal 2022 wesentlich beigetragen hat, dass Europa einer Energiekrise entkommen konnte. Zugleich hat sich die Konjunktur als robuster erwiesen, als noch im Herbst erwartet wurde. Eine Rezession in Europa dürfte somit wahrscheinlich ausbleiben. Kann den Aktienmarkt also nichts erschüttern? Vorsicht: Der Aktienmarkt handelt Stimmungen und Zukunftserwartungen, die je nach Datenlage auch schnell wieder umschlagen können. Die Börsen haben die im Vergleich zum Sommer 2022 günstigere Datenlage inzwischen eingepreist, die Grundstimmung der Investor:innen ist deutlich positiver geworden. Die Kehrseite: Eine robustere Konjunktur bedingt unter anderem eine höhere Güternachfrage und führt damit, vereinfacht ausgedrückt, zu einem langsameren Rückgang der Inflation. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA und Europa bestätigen das Bild, dass sich die Inflation möglicherweise hartnäckiger erweist als noch zu Jahresbeginn gedacht. Dies wiederum wirkt sich auf die Erwartungen hinsichtlich der weiteren Notenbankpolitik aus. Die Terminmärkte preisen aktuell deutlich höhere und vor allem länger erhöht bleibende Notenbankzinsen ein als noch zu Jahresbeginn. Das drückt die Kurse zwar nicht unmittelbar, insgesamt gesehen beschneiden höhere Zinsen aber das weitere Aktienmarkt­potenzial. Und in solch einem Umfeld kann die Stimmung auch schnell ins Negative drehen.

Wir erwarten bis zur Jahresmitte keine nennenswerten Kursgewinne mehr an den europäischen Aktienmärkten. Doch wie immer ist nicht die aktuelle, kurzfristige Situation entscheidend, sondern der Ausblick: Entwickeln sich die Unternehmensgewinne 2023 weiter positiv und gehen die Kapitalmarktrenditen in der zweiten Jahreshälfte allmählich wieder zurück – und das entspricht unseren Prognosen –, weisen Aktien bis Jahresende durchaus ein solides Potenzial auf.

