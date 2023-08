Aktienmarkt gibt zum Ende der Woche nach, USDJPY auf Jahreshoch!

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Nach den PPI-Inflationsdaten aus den USA wertete der Dollar heute auf. Die Daten lagen leicht über den Prognosen: Die Gesamtinflation lag bei 0,8% gegenüber den Erwartungen von 0,7% im Jahresvergleich, während die Kerninflation um 2,4% gegenüber den Erwartungen von 2,3% stieg.

Der gestrige Aufwärtsimpuls des Währungspaares EURUSD hielt nicht lange an. Die Sitzung am Donnerstag endete mit einer D1-Kerze mit einem langen oberen Schatten, was heute am Freitag zu einer Vertiefung der Abwärtsbewegung führte. Der Wechselkurs des Hauptwährungspaares fiel unter 1,0950.

Kurzfristige Unterstützung für die Marktbullen boten die Stimmungswerte und die Inflationserwartungen der University of Michigan. Die jährliche Inflationserwartung lag bei 3,3%, gegenüber den erwarteten 3,5% und dem vorherigen Wert von 3,4%.

Der britische BIP-Bericht und die Daten zur Industrieproduktion waren eine positive Überraschung, da das BIP-Wachstum über den Schätzungen lag und auch die Daten zur Industrieproduktion positiv überraschten. Die Daten könnten die BoE ermutigen, ihren Zinserhöhungszyklus fortzusetzen.

Der USDJPY testet seine diesjährigen Höchststände nahe der 145,00-Marke.

Die wichtigsten Aktienindizes in Europa beendeten die Sitzung schwächer. Der deutsche DAX sank um 1,03%, der französische CAC40 verlor 1,26% und der Londoner FTSE schloss 1,24% unter dem Strich.

Auch an der Wall Street war eine schlechtere Stimmung zu beobachten, lediglich der Dow Jones verzeichnete in den Abendstunden leichte Gewinne, während die anderen Indizes niedriger notierten.

NATGAS gab am Donnerstag und Freitag deutlich nach und machte einen Großteil der Gewinne vom Wochenbeginn wieder zunichte. Die Gaspreise begannen sich jedoch zu erholen, nachdem ein Bericht von Baker Hughes auf einen Rückgang der Gasbohranlagen in den USA hinwies.

Die Securities and Exchange Commission verschob ihre Entscheidung über die Genehmigung eines Bitcoin-basierten Spot-Fonds von ARK Investment Management. Im Zuge dieser Nachricht gaben die Notierungen der wichtigsten Kryptowährung stark nach, wobei Bitcoin BTC auf Tagesbasis 0,5% verlor.

Der Kryptomarkt befindet sich weiterhin in einer Konsolidierung, wobei die wichtigsten digitalen Währungen heute leicht nachgaben, was mit den Rückgängen am Aktienmarkt zusammenhängen könnte. Dennoch fehlt der "Auslöser" für mehr Volatilität auf dem Kryptomarkt seit mehr als einem Monat, was eine weitere Konsolidierung möglich macht.

