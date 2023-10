Aktienmärkte International: Zinsdruck in USA lässt nach

In den USA lässt der Zinsdruck allmählich nach. So zeigt sich der US-Arbeitsmarkt zwar weiterhin robust, allerdings steigen die Löhne weniger stark als angenommen. Das nimmt den Anlegern etwas die Rezessionsangst und bestärkt die Meinung einer nachlassenden US-Inflation. Diese fiel im September jedoch erneut höher aus als erwartet. Während die Experten davon ausgingen, dass die US-Inflation auf 3,6 % sinkt, lag sie im vergangenen Monat jedoch unverändert bei 3,7 %. Dagegen sank die Kerninflation wie prognostiziert von 4,3 % auf 4,1 %. Nachdem die Anleiherenditen in der ersten Wochenhälfte nachgaben, stiegen sie nach Veröffentlichung der neuen US-Inflationsdaten wieder an. Dennoch gehen Analysten weiter davon aus, dass die Fed ihre Leitzinsen nicht weiter anheben wird, sondern auf dem aktuellen Niveau belässt. Die nachlassenden Zinssorgen lassen den Dow Jones diese Woche um 2,1 % auf 33.708 Punkte steigen. Der zinssensible Technologie-Index US Tech 100 kann sogar um 4,7 % auf 15.298 Punkte zulegen. An der Datenfront steht den Anlegern eine eher ruhige Woche bevor, das größte Interesse dürften die US-Einzelhandelsdaten auf sich ziehen. Die aufkommende Berichtssaison zum abgelaufenen Quartal könnte zusätzlich für Bewegung sorgen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

LVMH

Die meistgehandelte Auslandsaktie in Stuttgart ist diese Woche die LVMH mit 314 Preisausführungen. Der Luxusgüter-Hersteller konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen. Im dritten Quartal setzten die Franzosen mit 19,96 Milliarden Euro zwar 9 % mehr um als im Vorjahresquartal, erwartet wurde allerdings ein Umsatz von 20,5 Milliarden Euro. Daneben sorgte der missglückte Börsengang von Birkenstock für trübe Stimmung beim Luxus-Konzern, der über die Beteiligungsgesellschaft L Catterton indirekt an Birkenstock beteiligt ist. Die Aktie des Sandalen-Herstellers lag zeitweise 13 % unter ihrem Ausgabepreis. Die Anteilsscheine von LVMH verbilligen sich diese Woche um 4 % und kosten derzeit 676,60 Euro. Im April wurde noch ein neues Allzeithoch mit 905 Euro erreicht.

Coca-Cola

Hinter LVMH platziert sich mit 201 Preisfeststellungen die Coca-Cola-Aktie damit auf Platz Zwei. Die anhaltend hohen Zinsen und Inflationsraten bringen die Konsumgüter-Branche immer mehr in Bedrängnis. Mit Coca-Cola trifft es derzeit auch ein Schwergewicht der Branche. In den letzten vier Wochen geht es für die Anteilsscheine des Getränke-Herstellers um 9,5 % nach unten, aktuell kostet eine Aktie 52,66 US-Dollar. Hinzu kommt, dass der weltgrößte Einzelhändler Walmart einen Zusammenhang zwischen den neuen Medikamenten zur Gewichtsreduktion, wie der Abnehm-Spritze Wegovy und einer sinkenden Nachfrage nach Lebensmitteln feststellte. Aktien von Herstellern kalorienhaltiger Lebensmittel, darunter Coca-Cola, gaben daraufhin nach.

