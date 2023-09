Aktienmärkte International: Warten auf die Fed

Während die EZB am Donnerstag mit ihrer Zinserhöhung für Klarheit sorgte, müssen sich die Anleger in den USA noch ein paar Tage länger gedulden. Am kommenden Mittwoch trifft sich die Fed zu ihrer turnusmäßigen Sitzung und entscheidet über ihre nächsten Zinsschritte. Marktteilnehmer gehen derzeit von einer Zinspause aus. Diese Woche wurden frische US-Inflationsdaten veröffentlicht, welche ein wichtiger Baustein für die Ausrichtung der weiteren Fed-Zinspolitik ist. Dabei stieg die Teuerungsrate in den USA von 3,2 % auf 3,7 % etwas stärker als die erwarteten 3,6 %. Die Kernrate, welche die volatilen Energiepreise unberücksichtigt lässt, sank dagegen wie erwartet von 4,7 % auf 4,3 %. Während der Dow Jones diese Woche ein halbes Prozent auf 34.718 Punkte zulegen kann, geht es für den US Tech 100 um 0,7 % auf 15.345 Punkte nach unten. Die nächste Handelswoche dürfte vor allem im Zeichen des Fed-Zinsentscheids stehen. Daneben werden verschiedene Wirtschaftsindikatoren für die USA veröffentlicht.

Die Aktie des Versicherungskonzerns Axa ist mit 381 Preisausführungen in dieser Woche die meistgehandelte Auslandsaktie in Stuttgart. Nachdem der Aktienkurs des französischen Unternehmens in den letzten Wochen stagnierte, ging es diese Woche um beinahe 6 % nach oben. Derzeit kostet ein Anteilsschein am Versicherer 29,07 Euro und damit so viel wie zuletzt Anfang Mai. Aktuelle Analysten-Meinungen sehen für die Axa-Aktie noch etwas Potential, allerdings senkten die Experten von Barclays Capital ihr Kursziel von 32 auf 31,50 Euro.

Hinter Axa steht die Canopy Growth-Aktie mit 312 festgestellten Preisen auf dem zweiten Platz im Auslandshandel. Die Aktie des Cannabis-Unternehmens dümpelte bis vor einer Woche als Penny Stock vor sich her. Das Tief wurde Mitte Juli bei 0,32 US-Dollar erreicht. Eine Empfehlung des US-Gesundheitsministeriums, Cannabis als weniger gefährlich einzustufen, sorgte diese Woche für ein Kursfeuerwerk bei Canopy Growth. Anleger sehen dies als ersten Schritt hin zu einer landesweiten Legalisierung von Cannabis in den USA. In der Spitze steigt die Aktie des kanadischen Unternehmens um 130 %. Aktuell kostet eine Canopy Growth-Aktie 1,44 US-Dollar, das entspricht einem Wertzuwachs von 90 % im Vergleich zur Vorwoche.

