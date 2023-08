Aktienmärkte International: US-Zinspause erwartet

Während die Inflation in China gefallen ist und eine Konjunkturschwäche signalisiert, legten die Verbraucherpreise in den USA im Juli wieder zu. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 % Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg der Inflationsrate auf 3,3 % erwartet. Im Vormonat war die Rate deutlich auf 3 % gefallen. Die Kerninflation fiel wie prognostiziert von 4,8 % auf 4,7 %. Die US-Notenbank Fed hatte im Juli nach einer Pause die Zinsen erneut angehoben. Für den Rest des Jahres wird eine Zinspause erwartet. Auf der nächsten Fed-Sitzung am 20. September wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 % damit gerechnet, dass die Leitzinsen unverändert bleiben.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

PayPal

An der Spitze im Handel mit Auslandsaktien steht diese Woche die Aktie von Paypal mit 424 ausgeführten Aufträgen. Trotz steigender Zinsen und hoher Inflation: Das Geschäft des Bezahldienstes scheint all das nicht zu belasten. Zumindest fährt das US-Unternehmen im zurückliegenden Quartal ein Umsatzplus ein und steigert auch das Ergebnis. Und jetzt will Paypal mit einem Stablecoin zum Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs beitragen. Der Coin soll 1:1 gegen den US-Dollar eintauschbar sein. Die Aktie verlor auf Wochensicht aber etwas mehr als 2 %.

Zur PayPal-Aktie | Handeln

Amazon

Unter den Auslandsaktien wurde auch Amazon rege gehandelt. 335 Preisausführungen kamen beim weltgrößten Online-Händler zusammen. Die Aktie schoss nach den starken Quartalsergebnissen kräftig nach oben und schafft auf Wochenbasis ein Plus von knapp 9 %. Außerdem wurde zu Wochenbeginn bekannt, dass Amazon einer der Ankerinvestoren beim Börsengang des Chipdesigners Arm werden könnte. Es wird ein Börsengang Anfang September angestrebt. Die Tochter Amazon Web Services verwendet bereits einen von Arm entwickelten Verarbeitungschip. Arm strebt eine Bewertung von 8 bis 10 Mrd. USD an, was es zum größten Debüt des Jahres an der Wall Street machen würde.

Zur Amazon-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.