Nach der Senkung der Kreditwürdigkeit hat sich der so wichtige Dienstleistungssektor der USA eingetrübt. Das Stimmungsbarometer hat sich abgeschwächt und die Konsensschätzung unterschritten, liegt aber noch oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Insgesamt sind die konjunkturellen Perspektiven aber getrübt und die Zinserwartungen dürften tendenziell gedämpft werden. Die US-Notenbank wird anhand dieser Daten darin bestärkt, sich nicht auf weitere Zinserhöhungen festzulegen. Derweil steigen aber die Renditen wieder. Nach der Bonitätssenkung der USA verlangen Anleger eine höhere Risikoprämie. Die 10jährige US-Staatsanleihe kletterte in dieser Woche in der Spitze auf über 4,20%.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten: Tupperware

An der Spitze im Handel mit Auslandsaktien steht diese Woche die Aktie von Tupperware mit 311 ausgeführten Orders. Dem Traditionsunternehmen in der Haushaltsbranche droht die Insolvenz und so ist der Wert zum Spielball von Spekulanten geworden. Seit Ende Juli ist die Aktie in der Spitze um fast 1.000% nach oben geschossen, hatte sich danach aber beruhigt. Inzwischen notiert die Aktie bei rund 4 Dollar deutlich unter dem Monatshoch von fast 6 Dollar. Die Unsicherheit über eine bestehende Insolvenz hält derzeit weiter an. Eine Rettung, etwa durch eine Übernahme, ist noch nicht in Sicht.

Zur Tupperware-Aktie | Handeln

Palantir

Eine andere stark gehandelte Auslandsaktie der Woche ist Palantir mit 242 Preisausführungen. Die Aktie des Sicherheitsunternehmens hat sich gegen den allgemeinen Trend gestemmt und legte in der vergangenen Woche um knapp 20% zu. Analysten hatten den Titel mit einem Outperform-Rating hochgestuft, weil das Unternehmen in der KI-Revolution künftig eine bedeutende Rolle spielen dürfe. Das Unternehmen habe eine Sicherheitsinfrastruktur rund um KI-Anwendungen gebaut, die vielversprechend sei. Seit Jahresanfang hat die Palantir-Aktie rund 200% zulegen können.

Zur Palantir-Aktie | Handeln