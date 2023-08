Aktienmärkte International: US-Konjunktur weiter robust

Nachdem die Marktteilnehmer in der Vorwoche noch mehrheitlich von einer Zinspause im September ausgingen, ziehen diese Woche neue Zinssorgen auf. Zu Wochenbeginn trübten schlechte Wirtschaftsdaten aus China die Stimmung ein. Zudem enttäuschte das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Fed die Hoffnung der Anleger auf eine Zinspause. Gleichzeitig vergrößerten robuste US-Konjunkturdaten die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren US-Zinspolitik, da die Fed durch die weiterhin stabile US-Wirtschaft zu Zinserhöhungen ermuntert werden könnte. Der Dow Jones gab diese Woche um 1,3 % auf 34.871 Punkte nach. Die zinssensiblen Tech-Aktien sorgten beim US Tech 100 für einen noch größeren Verlust. Am Donnerstagnachmittag stand der Technologie-Index bei 14.845 Punkten um 2,7 % tiefer als in der Vorwoche. In der kommenden Woche warten neue Wirtschaftsdaten auf die Anleger und könnten weitere Hinweise zum Zustand der US-Wirtschaft geben.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

NVIDIA

Die meistgehandelte Auslandsaktie war in dieser Woche die Nvidia-Aktie. Insgesamt gab es in Stuttgart 245 festgestellte Preise. Der US-amerikanische Chip-Produzent gehört zu den Gewinnern des KI-Booms. Das zeigt sich auch am Aktienkurs. Dieser erreichte Mitte Juli mit 480,34 US-Dollar sein Allzeit-Hoch. In der Folge sorgten Gewinnmitnahmen für eine Konsolidierung auf 410 US-Dollar. Analysten zeigen sich dennoch weiter bullish und äußern sich mehrheitlich optimistisch für den weiteren Kursverlauf von Nvidia. So gibt Morgan Stanley ein Kursziel von 500 US-Dollar aus. Noch optimistischere Ziele geben die HSBC und Barclays mit jeweils 600 US-Dollar an, während die UBS sich mit 540 US-Dollar eher in der Mitte bewegt. Die positiven Analystenmeinungen ermunterten die Anleger anscheinend, sie ließen die Nvidia-Aktie diese Woche um 6,5 % auf 437,39 US-Dollar steigen.

Plug-Power

Auf den Chip-Hersteller folgt die Plug Power-Aktie mit 228 Preisausführungen. Der US-amerikanische Wasserstoff-Spezialist steckt weiter in der Krise. Dies belegen auch die nun veröffentlichten Quartalszahlen, nach denen das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 151,2 Millionen US-Dollar auf nun 260,18 Millionen US-Dollar erhöhen konnte. Allerdings wurden mit einem Verlust je Aktie von 0,40 US-Dollar die Erwartungen der Experten nicht erfüllt. Diese prognostizierten nach einem Verlust von 0,30 US-Dollar im Vorjahresquartal für das nun abgelaufene Jahresviertel ein Minus von 0,26 US-Dollar. Die Plug Power-Aktie verliert diese Woche 22,5 % und kostet derzeit 8,44 US-Dollar. Damit beläuft sich das 12-Monats-Minus auf insgesamt 70 %.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.