Aktienmärkte International: US-Haushalt - Droht shutdown?

Zu Wochenbeginn versuchten sich die US-Börsen nach einer roten Vorwoche an einer Stabilisierung. Diese gelang am Montag zunächst, allerdings ging es ab Dienstag für die US-Indizes weiter nach unten. Neben den weiter vorherrschenden Zinssorgen und hohen Anleihe-Renditen ließ vor allem ein neuer Streit um den US-Haushalt die Sorgenfalten bei den Anlegern tiefer werden. Ein Jahr vor den US-Wahlen liegen Demokraten und Republikaner im Clinch um ein neues Haushaltsgesetz. Sollte es bis zum 30. September keine Einigung geben, droht ab 01. Oktober ein Shutdown und damit unbezahlter Zwangsurlaub für hunderttausende Staatsangestellte. Der Dow Jones notiert am Donnerstag bei 33.600 Punkten ca. 3 % tiefer als vor Wochenfrist. Noch etwas schwächer präsentiert sich der Technologie-Index US Tech 100 mit einem Wochenminus von 4,2 % bei 14.575 Punkten. Eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell wird am Freitag von den Anlegern aufmerksam verfolgt. Zudem werden in der kommenden Woche neue US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

LVMH

Die meistgehandelte Auslandsaktie der Woche ist die LVMH mit 277 Preisausführungen. Die Aktie des Luxusgüter-Konzerns glänzte im April noch mit einem neuen Allzeithoch von 905 Euro. Seither trübt sich die Stimmung ein. Konjunktursorgen lassen die Lust auf Luxus scheinbar sinken, die Papiere des französischen Luxus-Marken-Anbieters verbilligten sich in den letzten Wochen um über 20 % und kosten derzeit 707 Euro. Analysten von Morgan Stanley sehen eine zurückgehende Nachfrage im Luxus-Güter-Markt und passen ihr Kursziel für LVMH von 1.020 Euro auf 900 Euro an, belassen jedoch ihre overweight-Einschätzung.

Nel ASA

Auf Platz Zwei folgt Nel ASA mit 268 festgestellten Preisen. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten befindet sich weiterhin auf Talfahrt. In den letzten zwölf Monaten mussten Aktionäre ein Minus von 39 % verkraften. Auch diese Woche setzt sich der Trend fort, die Nel ASA-Papiere sind aktuell für 8,45 Norwegische Kronen zu haben und sind damit 19 % billiger als in der Vorwoche. Zuletzt zeigten sich auch die Analysten der Credit Suisse skeptisch gegenüber dem Wasserstoff-Unternehmen. Sie raten zum Verkauf und geben ein Kursziel von acht Norwegischen Kronen an.

