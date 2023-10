Aktienmärkte International: US-Berichtssaison läuft

Die US-Quartalberichtssaison ist mittlerweile in vollem Gange. Während mehrere US-Banken mit ihren Geschäftszahlen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten übertrafen, enttäuschte unter anderem Tesla die Anleger mit seinen am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen. Des Weiteren belastet weiterhin der Nahost-Konflikt die Stimmung an den Märkten. In diesem Marktumfeld konnte der Dow Jones seinen freundlichen Wochenauftakt nicht bestätigen und gab im Wochenverlauf nach. Standen am Dienstag noch 34.100 Punkte und damit ein Plus von ca. 1,5 % auf der Kurstafel, notiert der US-amerikanische Leitindex am Donnerstagnachmittag bei 33.525 Punkten rund 0,7 % tiefer als in der Vorwoche. Beim US Tech 100 fällt das Wochenminus mit 1,8 % noch höher aus, am Donnerstag steht er bei 14.927 Punkten und damit wieder unter der 15.000 Punkte-Marke. In der kommenden Woche stehen mehrere Konjunkturdaten, wie beispielsweise zum Dienstleistungssektor, auf der Agenda.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

LVMH

Die LVMH-Aktie bleibt unverändert die meistgehandelte Auslandsaktie in Stuttgart. In dieser Woche wurden 320 Kundenorders ausgeführt. Das konjunkturelle Umfeld sowie die hohen Zinsen dämpfen die Kauflust nach Luxusartikeln. In der Folge geben die Papiere des Luxusgüter-Herstellers ihre in der ersten Jahreshälfte erzielten Kursgewinne seit Mitte Juli beinahe vollständig wieder ab. Aktuell kostet ein Anteilsschein 671,30 Euro und damit noch 7,7 % mehr als vor zwölf Monaten. Allerdings konnten sich LVMH-Aktionäre im April noch über ein Allzeithoch bei 904,90 Euro freuen. Analysten sehen dennoch nicht schwarz und geben ein durchschnittliches Kursziel von 866,58 Euro an.

Nvidia

Mit 233 Preisfeststellungen folgt Nvidia auf Platz Zwei im Auslandshandel. Die Kursrallye des ersten Halbjahrs fand in den letzten Wochen keine Fortsetzung. Die Papiere des Chip-Produzenten pendeln derzeit zwischen 400 und 450 US-Dollar. Nvidia gilt als einer der Hauptprofiteure des KI-Booms, der zu Jahresbeginn durch ChatGPT entfacht wurde. Dessen Entwickler OpenAI plant nun die Herstellung eigener Hochleistungschips. Die Planungen befinden sich jedoch noch in einer Frühphase und es sei noch nicht absehbar, ob und wann OpenAI mit einer eigenen Chip-Produktion beginne. Unterdessen gaben Nvidia und der Auftragsfertiger Foxconn bekannt, dass sie eine gemeinsame KI-Fabrik bauen möchten. Nvidia-CEO Jensen Huang sagte bei einer gemeinsamen Präsentation zu den Plänen "Es ist eine neue Art der Fertigung entstanden - die Produktion von Intelligenz“. Als Beispiel nennt er die Daten von selbstfahrenden Autos, die in den KI-Fabriken zur Software-Optimierung der autonomen Fahrzeuge verwendet werden sollen. Für die Nvidia-Aktie geht es diese Woche um 7,5 % auf 428,16 US-Dollar nach unten.

