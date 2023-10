Aktienmärkte International: Tech-Sektor belastet

Zum Wochenauftakt übersprang die 10-jährige US-Anleiherendite erstmals seit 2007 wieder die 5 %-Marke und schreckte damit die Aktienanleger auf. Der Dow Jones startete deshalb 0,58 % tiefer in die Woche. Am Dienstag sorgten positive Konjunkturdaten sowie gute Quartalsberichte mehrerer US-Unternehmen für freundliche Stimmung, die jedoch am Mittwoch mit teilweise mauen Berichten aus dem US-Tech-Sektor wieder einen Dämpfer erhielt. In Summe steht für den Dow Jones bei 32.784 Punkten ein Wochenminus von 2,7 %. Der zunächst gut in die Handelswoche gestartete US Tech 100 drehte nach dem enttäuschenden Alphabet-Quartalsbericht ab Mittwoch ins Minus, am Donnerstag schloss er bei 14.109 Punkten und damit rund 6 % tiefer als in der Vorwoche. Nächste Woche warten auf die US-Anleger frische US-Arbeitsmarktdaten. Im Fokus dürfte aber die am Mittwoch anstehende Fed-Sitzung und somit der nächste Leitzinsentscheid stehen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Tesla

Die Tesla-Aktie ist diese Woche die meistgehandelte Auslandsaktie in Stuttgart. 381 Preisfeststellungen brachten die Spitzenposition ein. Auch der E-Autobauer öffnete seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Die präsentierten Zahlen enttäuschten die Anleger und Analysten. So stieg der Umsatz von 21,45 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahresquartal auf 23,4 Milliarden US-Dollar, der Gewinn ging jedoch um 44 % auf 1,85 Milliarden US-Dollar zurück. Tesla-CEO Elon Musk sieht die Hauptgründe vor allem in den hohen Zinsen: „Wenn die Zinsen hoch bleiben oder sogar noch höher steigen, wird es für die Leute umso schwieriger, ein Auto zu kaufen. Sie können es sich einfach nicht leisten", sagte er bei der Präsentation der Quartalszahlen. Analysten kritisieren das Auftreten von Musk und vermissen konkrete Informationen, wie der E-Autobauer wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen möchte. So äußerte sich unter anderem der Finanzanalyst Kevin Paffrath kritisch: „Wir müssen wissen, das Licht am Ende des Tunnels ist, anstatt einem CEO zuzuhören, der sich beschwert, der diesen Weg nicht wirklich aufzeigt". Im Wochenvergleich verliert die Tesla-Aktie ca. 17 % und kostet aktuell 208,76 Euro.

BioNTech

Hinter Tesla platziert sich die BioNTech-Aktie mit 319 ausgeführten Orders auf Platz Zwei. Der Impfstoff-Hersteller wird voraussichtlich am 06. November seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Erwartungen fallen im Vergleich zu den zurückliegenden Rekordjahren gedämpft aus. Analysten prognostizieren einen Umsatzrückgang um 71,25 % auf 995 Millionen Euro sowie einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,108 Euro. Im Vorjahreszeitraum konnten die Mainzer noch einen Gewinn je Aktie von 6,98 Euro ausweisen. Unterdessen gab das Unternehmen an, erste Erfolge bei der auf der mRNA-Technologie basierenden Krebstherapie erzielt zu haben. In einer Studie hemmte der Wirkstoff bei 74 % der Patienten das Krebszellen-Wachstum, in 45 % der Fälle gelang sogar ein Rückgang der Krebszellen. Die BioNTech-Aktie kann ihren Abwärtstrend diese Woche stoppen und kostet aktuell mit 97,32 US-Dollar 1,5 % mehr als in der Vorwoche.

