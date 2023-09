Aktienmärkte International: Steigende Ölpreise fachen Sorgen an

In den USA war am Montag Feiertag, entsprechend starteten die US-Märkte erst am Dienstag in den Handel. Das verlängerte Wochenende scheint den US-Indizes nicht gut bekommen zu haben, der Dow Jones verliert diese Woche 1,5 % auf 34.386 Punkte, für den US Tech 100 geht es um 1,2 % auf 15.183 Punkte nach unten. Steigende Ölpreise und damit einhergehende Befürchtungen einer weiterhin hohen US-Inflation halten die Sorgen vor weiteren Zinsschritten seitens der Fed aufrecht. Hinzu kommen schlechte Nachrichten aus China für Apple. Die chinesische Regierung plant, ihren Beamten und Angestellten die Verwendung von iPhones während der Arbeitszeit zu verbieten. Experten sehen diesen Schritt als weitere Verschärfung des Handelskrieges zwischen den USA und China.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

LVMH

Die meistgehandelte Auslandsaktie in Stuttgart ist diese Woche die LVMH-Aktie. 291 ausgeführte Orders brachten die Spitzenposition. Der französische Luxusgüter-Hersteller war in den letzten Jahren einer der Lieblinge unter Anlegern. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Aktienkurs um über 200 % und erreichte im April bei 904 Euro sein Allzeit-Hoch. Seit 2021 war LVMH zudem der wertvollste europäische Konzern. Diesen Titel mussten die Franzosen nun an einen neuen Börsen-Star abtreten. Der dänische Arzneimittel-Hersteller Novo Nordisk überholte mit einem Börsenwert von 428 Milliarden US-Dollar den bisherigen Spitzenreiter. Die LVMH-Aktie verliert diese Woche 11 % an Wert und kostet aktuell 725,50 Euro.

Nvidia

Auf Platz Zwei folgt Nvidia mit 259 festgestellten Preisen. Der Halbleiter-Hersteller ist einer der großen Gewinner des KI-Booms und präsentierte kürzlich Quartalszahlen, die die ohnehin hohen Erwartungen übertrafen und den Aktienkurs mit 502,30 US-Dollar auf ein neues Rekord-Hoch hievten. Seither konsolidiert die Nvidia-Aktie etwas, aktuell kostet sie 456,88 US-Dollar und damit 6 % weniger als in der Vorwoche. Wie der Chip-Konzern bekannt gab, baut er seine bestehende Partnerschaft mit Google Cloud aus. Die beiden Tech-Riesen wollen dabei "die Cloud-Infrastruktur für generative KI neu erfinden", wie Nvidia-CEO Jensen Huang auf einer gemeinsamen Keynote sagte.

