Aktienmärkte International: Schwache US-Daten sorgen für Kauflauen

Nachdem vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole kaum neue Impulse ausgingen, brachten diese Woche mehrere US-Wirtschaftsdaten Bewegung in den Markt. So sanken das Verbrauchervertrauen und die Zahl der offenen Stellen in den USA deutlicher als erwartet. Dies wiederum schafft nach Expertenmeinungen Raum für eine Zinspause seitens der Fed, auf die die Anleger nun spekulieren und die für Kauflaune sorgt. Für den Dow Jones geht es diese Woche um 3 % auf 35.110 Punkte nach oben. Die zinssensiblen Tech-Werte bringen den US Tech 100 sogar um über 5 % auf 15.524 Punkte nach oben. In der kommenden Woche geht es an der US-Datenfront voraussichtlich eher ruhig zu. Größere Aufmerksamkeit könnte der ISM-Dienstleistungsindex auf sich ziehen.

NVIDIA

Im Auslandsaktienhandel steht weiterhin die Nvidia-Aktie ganz oben. In Stuttgart gab es 601 Preisausführungen. Nachdem der Chip-Hersteller in der Vorwoche mit seinen Quartalszahlen die bereits hohen Erwartungen nochmals übertraf, sprang die Aktie um über 10 % nach oben. So schnell es nach oben ging, ging es auch wieder runter. Bereite vor dem Wochenende waren die Gewinne wieder abgegeben. In der aktuellen Handelswoche stützt das Marktumfeld und die Hoffnung auf eine Zinspause den Nvidia-Kurs. Aktuell kostet ein Anteilsschein des Halbleiter-Produzenten 493,84 US-Dollar und damit ca. 8,5 % mehr als vor Wochenfrist.

Tesla

Hinter Nvidia platziert sich mit 193 festgestellten Preisen die Tesla-Aktie. Beim E-Autobauer ist die Massenproduktion des lange erwarteten Semi Truck angelaufen. Bereits 2017 kündigte Tesla-CEO Elon Musk den Elektro-Truck an, der die Experten mit seinen Leistungsdaten beeindruckt. So treiben 1.020 PS den E-LKW an und bringen ihn in fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei Vollauslastung in 20 Sekunden. Kunden außerhalb der USA müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis der Semi Truck bei ihnen erhältlich ist. Zuerst sollen die US-Kunden beliefert werden, die teilweise seit fünf Jahren auf die Auslieferung warten. Unterdessen machen zudem Gerüchte die Runde, dass Tesla demnächst eine überarbeitete Version seines Model 3 vorstellen könnte. So wird kolportiert, dass die Produktion des „Project Highland“ getauften Fahrzeugs in Shanghai bereits begonnen hat und die ersten Ausstellungsexemplare zeitnah in die Tesla-Showrooms geliefert werden. Für die Tesla-Aktie geht es diese Woche um über 11 % auf 256,36 US-Dollar nach oben.

