Aktienmärkte International: Rückläufige US-Inflation

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Die Inflationsrate sank auf 3,2 % nach 3,7 % im September. Damit fiel der Rückgang stärker aus als von Volkswirten mit 3,3 % erwartet. Auch die Kerninflationsrate, bei der die schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise ausgeklammert werden, gab nach: von 4,1 % auf 4 %. Für die US-Notenbank sind die Konsumentenpreise ein Indikator für ihren geldpolitischen Kurs. Sie beließ die Zinsen zuletzt in der Spanne von 5,25 bis 5,50 %. Anleger erwarten aufgrund dieser Entwicklung derzeit keine Leitzinsanhebungen mehr für dieses Jahr. Die Aktienmärkte in Europa und den USA stiegen im Anschluss kräftig an. Der marktbreite Index S&P 500 rückte in den vergangenen Tagen mehr als 2 % vor. Das Technologiebarometer Nasdaq 100 legte noch stärker um mehr als 3 % zu.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Plug Power

An der Spitze im Handel mit Auslandsaktien steht diese Woche die Aktie von Plug Power mit hohen 593 ausgeführten Orders. Der Wasserstoffkonzern hatte mit seinen jüngsten Quartalszahlen enttäuscht. Es entstand erneut ein Verlust, der stärker als erwartet ausfiel. Die Aktie stürzte im Anschluss an die Zahlen ab und zog auch europäische Wasserstoff-Aktien tiefer. Die Anteilsscheine von Plug Power verloren seit einer Woche rund 36 %, wobei sich der Titel in den vergangenen Tagen etwas erholen konnte. Die Jahresperformance ist mit minus 76 % ebenfalls deutlich in der Verlustzone.

Zur Plug Power-Aktie | Handeln

Nvidia

Die zweitmeistgehandelte Auslandsaktie der Woche ist Nvidia mit 251 Preisausführungen. Der KI-Sektor boomt. Vor allem US-Chiphersteller profitieren von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleitern im Zusammenhang mit Anwendungen für Künstliche Intelligenz. Doch der Beschluss der US-Regierung Exportbeschränkungen für KI-Chips in Richtung China einzuführen, gab der Aktie zwischenzeitlich einen Dämpfer. Zuletzt überwogen die positiven Nachrichten, so dass die Aktie wieder kräftig zulegen konnte. In der abgelaufenen Woche gab es einen Gewinn von knapp 4 %, auf Jahresbasis steht ein großes Plus von mehr als 180 % in den Büchern.

Zur Nvidia-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.