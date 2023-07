Aktienmärkte International: Robuster US-Arbeitsmarkt belastet

In den USA blieben die Börsen aufgrund des Unabhängigkeitstages am Dienstag geschlossen. Dementsprechend gemächlich starteten die US-Märkte in die Woche. Der Dow Jones ging mit 34.418 Punkten in den US-Feiertag, beim US Tech 100 standen 15.208 Punkte auf dem Kurszettel. Ab der Wochenmitte änderte sich das Bild jedoch. Zunächst veröffentlichte die Fed ihr aktuelles Sitzungsprotokoll, aus welchem hervor geht, dass die überwiegende Mehrheit der Ausschuss-Mitglieder von weiteren Zinserhöhungen im Jahresverlauf ausgeht. Am Donnerstag sorgte ein starker US-Arbeitsmarktbericht für weitere Missstimmung, da der robuste US-Arbeitsmarkt die These von weiter steigenden Zinsen stützt. Der Dow Jones steht am Donnerstagnachmittag mit 33.853 Punkten wieder deutlich unter 34.000 Punkten, der US Tech 100 kann sich knapp über der 15.000 Punkte-Marke halten. Neue US-Inflationsdaten könnten in der nächsten Woche für weitere Aufschlüsse sorgen.

Interessante Entwicklungen im Detail:

Tesla

An der Euwax bleibt Tesla mit 254 Preisfeststellungen die meistgehandelte Auslandsaktie. In den letzten Monaten senkte der E-Autobauer teilweise sehr deutlich für einige seiner Modelle die Preise. Das schlägt sich nun in aktuellen Auslieferungszahlen nieder. Mit 466.140 ausgelieferten Fahrzeugen konnte Tesla im abgelaufenen Quartal merklich mehr Autos als im Vorjahresquartal verkaufen. Damit stellt Tesla einen neuen Rekord auf. Im zweiten Quartal 2022 wurden 254.695 Einheiten an die Kunden ausgeliefert. Für die Tesla-Aktie geht es diese Woche um 8,5% auf 275,36 US-Dollar nach oben. Damit verteuerten sich die Papiere des E-Autobauers seit Jahresbeginn um 145%.

Apple

Mit 238 ausgeführten Orders stand auch die Apple-Aktie weit oben auf der Watchlist der Stuttgarter Anleger. Der iPhone-Konzern stellt kürzlich eine neue Datenbrille vor und sorgte damit für Furore. In den ersten zwölf Monaten wollten die Kalifornier eine Million der neuen Datenbrillen verkaufen. Dieses Ziel wurde nun nach unten korrigiert. Hauptgrund sei allerdings nicht eine niedrigere Nachfrage, sondern Probleme bei der Produktion der Micro-LEDs für den Brillen-Bildschirm. Zudem stellt die US-Großbank Goldman Sachs ihre Kooperation mit Apple auf den Prüfstand. Kern der Partnerschaft war die Apple Card, eine Kreditkarte, die 2019 eingeführt wurde. Im April diesen Jahres wurde das Angebot um ein Sparkonto ergänzt. Laut mehreren Medienberichten macht Goldman Sachs beträchtliche Verluste mit den Angeboten und prüft einen Verkauf der Apple Card an American Express. Die Apple-Aktie kann diese Woche um 0,9% auf 190,08 US-Dollar zulegen.

