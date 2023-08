Aktienmärkte International: Nvidia übertrifft Erwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

In der Vorwoche gehörten die zinssensiblen Tech-Werte noch zu den Verlierern der US-Indizes, diese Woche erholen sie sich jedoch wieder. Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten nähren dabei die Hoffnung der Anleger auf ein Ende der Fed-Zinserhöhungen. Zudem übertraf der Chip-Konzern Nvidia mit seinen Quartalszahlen die im Zuge des KI-Hypes ohnehin hohen Erwartungen. In der Folge kann der US Tech 100 um 4 % im Vergleich zum Freitag zulegen und steht aktuell bei 15.150 Punkten. Der Dow Jones kann damit nicht mithalten. Er notiert am Donnerstagnachmittag bei 34.535 Punkten und damit beinahe auf dem Schlusskurs vom letzten Freitag, als noch 34.500 Punkte auf der Kurstafel standen. Zum Wochenende hin zieht das jährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich. Es werden neue Aufschlüsse zur weiteren Geldpolitik erwartet. Zudem warten in der kommenden Woche einige US-Arbeitsmarktdaten auf die Anleger.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

NVIDIA

Im Handel mit ausländischen Aktien stehen wie in der Vorwoche die Anteilsscheine von Nvidia ganz oben. Insgesamt 406 Preisausführungen wurden in Stuttgart getätigt. Der US-Chip-Riese veröffentlichte am Mittwoch nach Börsenschluss seine Quartalszahlen. Getrieben vom KI-Hype waren die Erwartungen an das Zahlenwerk hoch. Experten gingen von einem Umsatz in Höhe von 11,14 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 2,08 US-Dollar aus. Dem Halbleiter-Hersteller gelang es, die Erwartungen mit einem Umsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 2,70 US-Dollar deutlich zu übertreffen. Das ließ den Aktienkurs auf ein neues Allzeithoch bei 502,30 US-Dollar steigen. Allerdings mussten die Nvidia-Papiere die Gewinne teilweise wieder abgeben. Am Donnerstagnachmittag kostet ein Anteilsschein am Chip-Produzenten 486,93 US-Dollar und damit ca. 10 % mehr als in der Vorwoche.

Zur Nvidia-Aktie | Handeln

Adyen

Auf dem zweiten Platz im Handel mit Auslandsaktien platziert sich mit 381 ausgeführten Orders die Adyen-Aktie. Der niederländische Zahlungsdienstleister präsentierte enttäuschende Zahlen. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 21 % auf 739 Milliarden Euro. Allerdings belasten ein schwaches Nordamerika-Geschäft und ein harter Preiskampf den Gewinn. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Gewinn um 10 % auf 320 Millionen Euro. Die Gewinnmarge gab um 16 % auf 43 % nach. Mehrere Analysten stuften daraufhin die Adyen-Aktie ab. Das wirkte sich auf den Aktienkurs aus, der um 48 % auf 761,20 Euro fiel.

Zur Adyen-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.