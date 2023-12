Aktienmärkte International: Hoffnung auf Zinssenkung

Die Anleger in den USA mussten sich bis zur Wochenmitte gedulden, um wieder grüne Vorzeichen auf der Kurstafel zu sehen. Der Dow Jones gönnte sich zu Wochenbeginn eine Verschnaufpause, nachdem er bis dahin im November um rund 8 % zulegen konnte. Zur Wochenmitte hellte sich die Stimmung unter den US-amerikanischen Anlegern wieder auf, nachdem das Fed-Vorstandsmitglied Christopher Waller Zinssenkungen in Aussicht stellte. Allerdings hielt er sich noch bedeckt, ab wann er mit Zinssenkungen rechne. Diese eher vagen Aussagen reichten dennoch aus, um die Kauflaune anzukurbeln. Der Dow Jones steht am Donnerstagnachmittag bei 35.744 Punkten um 1,4 % höher als in der Vorwoche. Gleichzeitig stellt das ein neues Jahreshoch dar. Beim US Tech 100 läuft es dagegen nicht so rund, dieser steht mit 15.878 Punkten aktuell rund 1 % tiefer als vor Wochenfrist. In der kommenden Woche warten unter anderem frische US-Arbeitsmarktdaten auf die Anleger.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Microsoft

Wie in der Vorwoche steht die Microsoft-Aktie an der Spitze im Handel bei den Auslandsaktien. In dieser Woche wurden 206 Orders ausgeführt. Die Wertpapiere des Software-Riesen jagen derzeit von Rekord zu Rekord. Am Mittwoch wurde ein neues Allzeit-Hoch von 384,30 US-Dollar erreicht. Für zusätzliche Freude bei den Aktionären sorgte Microsoft mit der Ankündigung einer Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar. Das ist die 20. Anhebung in Folge. Die Auszahlung erfolgt am 14. März 2024. Ein Haupttreiber für die Rekordstände ist der durch Chat GPT, an dem Microsoft beteiligt ist, ausgelöste KI-Boom. Der Software-Konzern will weiter in diesen Bereich investieren und plant den Ausbau seiner KI-Datenzentren in Großbritannien für insgesamt 2,5 Milliarden GBP bis 2026. Nach dem Allzeit-Hoch vom Mittwoch steht die Microsoft-Aktie aktuell bei 376,20 US-Dollar und damit rund 1 % höher als in der Vorwoche.

Nvidia

Ebenfalls unverändert auf Platz 2 stehen die Wertpapiere von Nvidia, die 192 mal in Stuttgart gehandelt wurden. Nachdem kürzlich mit 505,47 US-Dollar ein neues Allzeit-Hoch erreicht wurde, konsolidiert die Aktie des Chip-Produzenten in den letzten Tagen. Am Donnerstagnachmittag kostet ein Anteilsschein 468 US-Dollar und somit 5 % weniger als vor Wochenfrist. Unter anderem trüben die Exportbeschränkungen nach China und damit prognostizierte Umsatzrückgänge die Stimmung bei den Anlegern. Mehrere Analysten blicken dennoch optimistisch in die Zukunft und erwarten weitere deutliche Zuwächse für Nvidia im KI-Sektor. Das durchschnittliche Analystenkurziel liegt aktuell bei 627,50 US-Dollar.

