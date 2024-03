Aktienmärkte International: CrowdStrike überrascht

In den USA stand neben dem für die Kandidaten-Kür der US-Präsidentenwahl wichtigen Super Tuesday unter anderem eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus der Anleger. Beide Termine verliefen ohne große Überraschungen, bei den US-Präsidentenwahlen läuft alles auf ein erneutes Duell zwischen Amtsinhaber Joe Biden und dessen Vorgänger Donald Trump heraus. Unterdessen konnte auch Jerome Powell keine Neuigkeiten zur weiteren US-Zinspolitik verkünden. Er deutete lediglich an, dass er im Lauf des Jahres mit einer lockereren Geldpolitik rechne. Für gute Stimmung sorgte derweil das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike mit überraschend guten Zahlen zum Quartal und Gesamtjahr 2023. In beiden Zeiträumen konnte der Umsatz um über 30 % gesteigert werden. Nach einem Verlust von 183,2 Millionen US-Dollar in 2022, konnte das Unternehmen in 2023 einen Gewinn von 89,3 Millionen US-Dollar ausweisen. Die guten Zahlen beflügelten den zunächst noch schwächelnden US-Tech 100. Im Wochenvergleich steht mit 18.235 Punkten ein Plus von rund 2 % auf der Kurstafel. Der sich zuletzt etwas stärker präsentierende Dow Jones kann damit nicht mithalten, der US-Leitindex steht am Donnerstag mit 38.864 Punkten auf Vorwochen-Niveau. Auf die Anleger warten in den nächsten Tagen wichtige US-Daten, unter anderem frische Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Platzhirsch im Auslandshandel bleibt die Nvidia-Aktie. In dieser Woche wurden 788 Kundenorders ausgeführt. Die Papiere des Chip-Produzenten profitieren weiterhin von den starken Quartalszahlen sowie den optimistischen Geschäftsaussichten. Dazu gehört auch eine Vertiefung der bestehenden Kooperation mit dem PC-Hersteller Lenovo. Die beiden Konzerne wollen ihren Geschäftskunden zukünftig individuelle KI-Lösungen zur Erstellung und Verarbeitung von Daten anbieten. Nvidia Vice President Bob Pette sagte zur Partnerschaft mit Lenovo „NVIDIA und Lenovo bieten ein umfassendes Portfolio an hybriden KI-Systemen, auf die sich Unternehmen verlassen können, um generative KI von praktisch überall aus zu betreiben“. In dieser Woche verteuern sich die Nvidia-Anteilsscheine um knapp 18 % auf den bisher höchsten Wert von 919,16 US-Dollar.

Apple

Mit 474 Preisfeststellungen steht die Apple-Aktie auf dem zweiten Platz im Auslandshandel. Für den Tech-Konzern war es keine gute Woche. Zunächst gaben die Kaliformier bekannt, das lange verfolgte „Titan“ Projekt aufzugeben. Dabei handelte es sich um die Entwicklung eines selbstfahrenden Autos. Bis jetzt sollen rund 10 Milliarden US-Dollar in das nun eingestampfte Projekt geflossen sein. Apple möchte einen Teil der nun freigewordenen Ressourcen in die Weiterentwicklung seiner eigenen generativen KI stecken. Für weitere schlechte Nachrichten sorgte die EU-Kommission. Diese verhängte gegen Apple eine Strafzahlung in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Der iPhone-Konzern habe demnach seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb von Musik-Streaming-Apps missbraucht. Demnach soll Apple verhindert haben, dass Nutzer seiner Mobilgeräte Informationen zu Musik-Abodiensten anderer Anbieter angezeigt werden. Die Apple-Aktie verliert diese Woche rund 7 % an Wert und kostet aktuell 168,73 US-Dollar.

