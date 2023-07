Aktienmärkte International: Berichtssaison treibt an

Der Auftakt in die aktuelle Handelswoche verlief etwas zäh, dem Markt fehlten schlicht die Impulse, um sich für eine Richtung zu entscheiden. Erst im späten Dienstagshandel kam der DAX etwas in Tritt. Getrieben vom Dow Jones, der im Zuge mehrerer guter Quartalszahlen ein neues 15-Monatshoch erreichte, ging es für den deutschen Leitindex am Mittwochvormittag über 16.200 Punkte. Allerdings verlor er schnell wieder an Schwung und tritt seither mehr oder weniger auf der Stelle. Am Donnerstagnachmittag stehen 16.170 Punkte auf der Kurstafel. Die fortschreitende Quartalsberichts-Saison dürfte in nächster Zeit weiter im Fokus der Anleger stehen. Zudem stehen in der kommenden Woche die mit Spannung erwarteten, nächsten Sitzungen von EZB und Fed an. Diese könnten im fortschreitenden Handelsverlauf immer größere Schatten vorauswerfen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Vonovia

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist mit 759 Orderausführungen die Vonovia-Aktie. Die zu Jahresbeginn schwer gebeutelten Immobilien-Aktien setzen ihre Erholung weiter fort. Dabei profitieren die Immobilien-Unternehmen von der sinkenden Inflation sowie der Aussicht auf ein Ende der restriktiven Geldpolitik. Eine Deutsche Bank-Analyse macht zudem weitere Hoffnung auf Besserung in der Immobilien-Branche. Dabei setzen die Experten der Deutschen Bank die Vonovia-Aktie auf buy und heben ihr Kursziel auf 25 Euro an. Die Papiere des Bochumer Immobilienkonzerns verteuern sich diese Woche um 13% auf 20,82 Euro. Damit liegen sie noch gut 33% unter dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 27,89 Euro.

Deutsche Telekom

Hinter der Vonovia-Aktie platzieren sich mit 551 Preisfeststellungen die Papiere der Deutschen Telekom. In der Telekommunikations-Branche schreckte kürzlich ein Bericht auf, nach dem in den USA Umweltrisiken hinsichtlich dort verwendeter Bleikabel bestehen. Die Deutsche Telekom gehört zwar nicht direkt zu den Betroffenen, der Aktienkurs sank dennoch um bis zu 5%, da mögliche Auswirkungen auf die US-Tochter T-Mobile US befürchtet werden. In dieser Woche stabilisieren sich die Anteilsscheine des Bonner Telekommunikationskonzerns. Im Wochenvergleich steht aktuell ein Plus von einem Prozent bei 19,64 Euro auf dem Kurszettel. Mehrere Analysten zeigen sich für den zukünftigen Kursverlauf optimistisch. Die Deutsche Telekom erhält durchgehend eine buy-Einschätzung bei einem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 26,85 Euro.

