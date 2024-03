Aktienmärkte International: Amazon steigt in Dow Jones auf

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Nach seinem Rekordlauf der letzten Wochen, nimmt sich der Dow Jones diese Woche in einem ruhigen Marktumfeld eine Verschnaufpause. Zuvor markierte der US-Leitindex noch ein neues Allzeithoch bei 39.292 Punkten. Am Donnerstag standen mit Preisdaten zum privaten Konsum die wichtigsten Daten der Woche im Kalender. Diese werden von der Fed bei ihren Zinsentscheidungen besonders beachtet. Demnach verzeichnete der PCE-Gesamtindex erwartungsgemäß einen Wert von 2,4 %, nach 2,6 % im Januar. Der Dow Jones reagierte zunächst kaum auf die Daten und notiert am Donnerstag bei 38.927 Punkten um 1,3 % höher als in der Vorwoche. Unterdessen wurde am Montag mit Amazon ein neues Mitglied in der Dow Jones 30-Familie begrüßt. Der Online-Riese ersetzt dabei die Apothekenkette Walgreens. Der US Tech 100 präsentierte sich diese Woche noch etwas stärker als der Dow Jones. Für den Technologie-Index geht es im Wochenvergleich um rund 3,5 % auf 17.960 Punkte nach oben. In der nächsten Woche dürften Anleger ihr Augenmerk vor allem auf frische US-Arbeitsmarktdaten richten.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Weiterhin unangefochten auf Platz Eins der meistgehandelten Auslandsaktien stehen mit 1.025 ausgeführten Orders die Papiere von Nvidia. Die in der Vorwoche präsentierten Rekordzahlen katapultierten den Aktienkurs des US-amerikanischen Chip-Produzenten um rund 20 % in die Höhe. Wenig überraschend wurde dabei ein neues Allzeithoch von 823,94 US-Dollar markiert. In den letzten Tagen konsolidiert der Preis etwas, aktuell kostet ein Anteilsschein 776,63 US-Dollar. Damit bewegt sich der Kurs im Rahmen der meisten derzeitigen Analystenerwartungen von 800 US-Dollar.

Zur Nvidia-Aktie

Super Micro Computer

Ebenfalls keine Veränderung zeigt diese Woche Platz Zwei im Stuttgarter Auslandshandel. Dort rangiert weiterhin Super Micro Computer, deren Papiere 347-mal gehandelt wurden. Der IT-Spezialist sorgt derzeit mit Kurszuwächsen von bis zu 1.000 % für Furore. Der steile Anstieg geht aktuell allerdings in eine hohe Volatilität über, Kursschwankungen von 30 % innerhalb weniger Tage sind keine Seltenheit. Auslöser sind kritische Analystenstimmen, die die Aktie für überbewertet halten. Dem steuert das Unternehmen unter anderem mit der Präsentation neuer Produkte entgegen. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona zeigte Supermicro neue „Infrastrukturlösungen zur Beschleunigung der Leistung und Steigerung der Effizienz bei 5G- und Telekommunikations-Workloads“. Diese sollen auch „neue und innovative KI-Anwendungen" unterstützen. Dabei greifen die Kalifornier auf Chips von AMD, Intel und Nvidia zurück und wollen damit ihr Produktportfolio zukunftsorientiert erweitern. Nach den letzten Kursschwankungen beruhigt sich der Kursverlauf, aktuell kostet eine Super Micro Computer-Aktie 883,22 US-Dollar.

Zur Super Micro Computer-Aktie

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.