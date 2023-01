Aktienmärkte 2023: Aufschwung eher im zweiten Halbjahr möglich

Zum Jahresbeginn 2022 blickten die Investoren noch optimistisch nach vorne. Relativ schnell zeigte sich, dass die wiederkehrende Inflation und die damit einhergehende straffere Geldpolitk zum größten Belastungsfaktor an den Aktienmärkten werden würde. Die Börsenlieblinge der vergangenen Jahre aus dem Technologiebereich wurden besonders

abgestraft. In Folge des Ukraine-Kriegs gewannen unpopuläre Titel des Energie- und Rüstungssektors. Das hohe Maß an Unsicherheit im ganzen Jahr zeigte sich in der großen Schwankungsbreite der Aktienbörsen. Immer wieder erholten sich die Kurse "Bärenmarktrally" bezeichnet. Die spannende Frage ist nun, ob es sich bei der letzten Kurserholung, die im September startete und den deutschen Leitindex auf knapp 14.500 Punkte brachte, ebenfalls um eine nachhaltigere Entwicklung handelt. Immerhin konnten sich viele internationale Indizes von ihren Jahrestiefs erholen, sodass z.B. der DAX die Hälfte seines Verlustes (in der Spitze ca. -25%) aufholen und das Jahr mit "nur" -12% beenden konnte.

Die Prognosen für die Aktienmarktentwicklung 2023 gehen relativ weit auseinander und reichen für den deutschen Leitindex DAX von den Extrempunkten 10.000 bis 16.000 Punkte. Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass ein möglicher Aufschwung der Aktienmärkte eher im zweiten Halbjahr zu verorten sein dürfte. Aufgrund des nahezu sicheren Abgleitens der wichtigsten Volkswirtschaften in eine Rezession rechnen wir auch im ersten Quartal 2023 mit volatilen Kursentwicklungen und tendenziell niedrigeren Aktienkursen, da die Unternehmensgewinne zunächst etwas sinken dürften.

Das gestiegene Zinsniveau setzt die Aktien-Bewertungen zusätzlich unter Druck, weil zukünftige Gewinne mit höheren Zinsen abdiskontiert werden. Da die Zentralbanken noch einige Zeit an ihrer restriktiven Vorgehensweise festhalten und ihre Leitzinsen weiter erhöhen werden, dürften die langfristigen Zinsen ebenfalls noch ein wenig steigen. Anleihen avancieren somit weiter zu einer Anlagealternative zu Aktien. Der durchschnittliche Dividendenertrag von Aktien liegt jedoch weiter über der durchschnittlichen Verzinsung von 10-jährigen Staatsanleihen.

Die Weltwirtschaft, die in den letzten Jahren mit pandemiebedingten Lockdown-Ausfällen, Störungen von Lieferketten und breit angelegten Preissteigerungen zu kämpfen hatte, sollte in 2023 zwar weniger als im langjährigen Mittel wachsen, aber immerhin keine ausgeprägte Rezession erleiden müssen. Dennoch werden zu Beginn des Jahres die Schwierigkeiten aus der starken Covid-19-Infektionswelle in China, die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf die europäischen Volkswirtschaften und die ausgeprägte Belastung aus der überaus restriktiven Geldpolitik der US-Fed auf das US-Wachstum zu einem Bremseffekt für die Weltwirtschaft führen.

Die deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten privater Konsumenten und stark gestiegene Kosten bei Energie und Rohstoffen im Unternehmenslager sorgen für sinkende Konsumausgaben, die wiederum gewinndämpfend wirken. Auch wenn die Inflationsraten in 2023 höher sein dürften als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre, erwarten wir im Laufe des Jahres einen deutlichen Rückgang. Sofern nachhaltige Belastungen aus der Covid-19-Welle in China abebben, geopolitische Spannungen wie z.B. der China-Taiwan-Konflikt oder das Iran-Thema beherrschbar bleiben, eine ausgeprägte Gasmangellage verhindert werden kann und der Russland-Ukraine-Krieg in eine Verhandlungslösung mündet, könnten die Finanzmärkte in 2023 für positive Überraschungen sorgen.