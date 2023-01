Der Aktienkurs von Amazon zeigt Schwäche!

Der Aktienkurs von Amazon ist durch einen intakten Abwärtstrend geprägt. Die Investitionen in die Logistik während des Corona-Booms sind nun schlechter ausgelastet und generieren Verluste. Auch die Wachstumsstory bei Amazon-Web-Services bekommt Risse. Im Geschäftsjahr 2022 wird in Summe sogar ein Verlust ausgewiesen.

Die Sparpläne beim US-Unternehmen Amazon nehmen größere Ausmaße an als bislang erwartet. 10.000 Stellen sollen laut übereinstimmenden US-Medienberichten konzernweit in einer ersten Kündigungswelle gestrichen werden. Amazon-CEO Andy Jassy hat zudem weitere Entlassungen für das Jahr 2023 angekündigt. Der Onlinehandel, mit dem Amazon zum Weltkonzern wurde, hat in den vergangenen Quartalen Verluste geschrieben. Amazon-Web-Services (AWS) ist der größte Cloud-Anbieter der Welt. Etliche Großkonzerne in Deutschland setzen auf die Lösungen von Amazon. Die größten Wettbewerber sind Microsoft und Google. Zuletzt hatten die beiden Rivalen ihre Marktanteile im Vergleich zu Amazon leicht steigern können. Insgesamt hat sich der Cloud-Markt etwas abgeschwächt. Bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen verfehlte AWS die Analystenerwartungen, was auf dem Kurs der Aktie lastet.

Zum Chart

Der rekordverdächtige Aufwärtstrend von Amazon beginnend mit dem Tief 2003 ist seit September 2020 ins Stottern geraten. Im November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtsbewegung, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound stützte sich auf dieses Kursniveau von 101,26 US-Dollar, welches Anfang September 2018 bis Anfang Januar 2020 einen beinahe unüberwindbaren Widerstand dargestellt hat. Die Öffnung der Bücher zum 3. Quartal 2022 am 27. Oktober bestätigte mit einem Kursverlust von rund 11 Prozent den schon laufenden Abwärtstrend. Seit 17. August 2022 hat der Kursverlauf diesen Abwärtstrend ausgebildet, der am vergangenen Freitag bei 84 US-Dollar den vorläufigen Endpunkt markierte. Der Widerstand bei 82,53 US-Dollar stellt eine gewichtige Unterstützung dar, die erst nachhaltig unterschritten werden müsste. Tritt dies ein, ist ein weiteres Absacken bis zum Level bei 73,96 US-Dollar nicht auszuschließen. Dies könnte der Fall sein, wenn die Wachstumsstory Amazon Web Services (AWS) Risse bekommt. Das erwartete KGV 2023 ist mit 45,34 immer noch sehr hoch angesetzt.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

101,26 // 122,20 US-Dollar

Unterstützungen:

82,53 // 73,96 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HC1BS3) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Amazon in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,63 profitieren. Das Ziel sei bei 69,96 US-Dollar angenommen (4,29 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 37 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 95,95 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,86 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

HC1BS3

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,98 – 2,99 Euro

Emittent:

UniCredit

Basispreis:

114,99 US-Dollar

Basiswert:

Amazon.com Inc.

KO-Schwelle:

114,99 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

84,00 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,29 Euro

Hebel:

2,63

Kurschance:

+ 44 Prozent

Quelle: UniCredit



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.