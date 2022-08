Aktien sind das beste Investment

Preise und Zinsen steigen. Bei der hohen Inflation können Private, ebenso wie Vermögensverwalter, auf Aktien setzen

Die Inflation hat sich weltweit fast manifestiert. Aus der Erfahrung weiß man, dass sich Aktienwerte in Inflationsphasen verhältnismäßig gut gehalten haben. Der Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket enden hierzulande bald. Die heute steigenden Erzeugerpreise, verursacht durch hohe Energiepreise und Lieferkettenprobleme, werden ihre Wirkung noch zeigen. Die Preise für Waren werden steigen und womöglich die Inflation weiter anheizen. Mit Geldwerten können Anleger die Situation nicht gewinnbringend nutzen, im Gegenteil. Was nun hilft, sind Sachwerte wie beispielsweise Aktien oder auch Gold. Bei den Akten sind besonders solche, die günstig bewertet sind und aussichtsreiche Projekte und ein erfahrenes Management mitbringen, empfehlenswert (Value-Aktien). Auch Gold fällt aufgrund seiner lang erprobten Eigenschaften wie Wert- und Kaufkrafterhalt in diese Kategorie.

Gold ist nun mal eine stabile Einheit. Sind die Märkte für spekulative Vermögenswerte stark und das Vertrauen in politische Gegebenheiten groß, dann scheint der Goldpreis eher nach unten zu gehen. Sind aber die Märkte und das Vertrauen nicht so groß, dann zieht es mehr Anleger hin zum Gold. Bei den aktuellen Krisen, der Russland-Invasion, dem Kaufkraftverlust und der Inflation, die unser Vermögen auffrisst, sollte Gold glänzen. Als stabilisierendes Element sollten auch Werte von Goldunternehmen nicht im Anlageportfolio fehlen. Gold, Silber und Basismetalle sind das Geschäft von Tier One Silver. Für das Curibaya-Projekt in Peru wurde gerade die Umweltgenehmigung erteilt. Weitere Explorationsprojekte existieren bei Tier One Silver. Tarachi Gold kümmert sich um Gold in Mexiko. Im Sierra Madre Goldgürtel liegt das aussichtsreiche Tarachi-Projekt des Unternehmens. Ein weiteres Projekt in Mexiko wird Anfang 2023 mit der Produktion beginnen.

