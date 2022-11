Aktien geben nach US-Zwischenwahlergebnissen nach

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA





Die Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich, da die Anleger weiterhin die Entwicklung der Ereignisse in den USA beobachten, um abzuschätzen, welche Auswirkungen sie auf die Stimmung haben werden.

Die Auswirkungen der Zwischenwahlen werden wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein, wenn überhaupt, soweit es die Märkte betrifft. Natürlich könnten die politischen Auswirkungen beträchtlich sein, wenn es den Demokraten gelingt, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat zu behalten, aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als wäre nur eines davon plausibel, was Stillstand in Washington bedeutet.

Die wichtigste Erkenntnis aus der Wahl könnte sein, wie groß die Unterstützung für die von Trump unterstützten Kandidaten ist und was das für seine eigenen Hoffnungen auf eine Wiederwahl in zwei Jahren bedeutet. Aber das wird die Märkte jetzt kaum beeinflussen, da es so viel anderes zu beachten gibt.

Die Anleger konzentrieren sich mehr auf die Inflationsdaten am Donnerstag und darauf, ob diese den Weg für eine langsamere Straffung der Geldpolitik im Dezember und Anfang nächsten Jahres ebnen werden. Es herrscht Unbehagen über die Ansichten der Zentralbank über den Leitzins, aber das könnte sich legen, wenn die Inflationszahlen morgen positiv ausfallen.

Ölpreis gibt angesichts steigender Lagerbestände nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch wieder etwas gesunken, nachdem sie am Vortag um rund 3% gefallen waren. Dies geschah nach einer starken Bewegung in den letzten Wochen, in denen die Rohölpreise aufgrund der OPEC+-Produktionskürzung und der Aussicht auf weniger restriktive Covid-Maßnahmen in China, die sich nicht bestätigt haben, um rund 20% gestiegen waren.

Die API-Bestandsdaten wurden am Dienstag spät veröffentlicht, nachdem der Großteil der Verluste bereits eingetreten war. Sollte die EIA heute den großen Bestandsaufbau bestätigen, wird es interessant sein zu sehen, ob dies eine größere Reaktion an den Märkten auslöst, da Brent jetzt wieder in der Mitte der Spanne von $90-100 gehandelt wird.

Gold steigt vor dem CPI

Am Dienstag durchbrach das gelbe Metall den Widerstand bei $1.680 und dann bei $1.700 und pendelte sich oberhalb dieser Marke ein, da die Risikobereitschaft zunahm und der Dollar zurückging. Es ist zwar schwer, die Rallye auf ein bestimmtes Ereignis zurückzuführen, aber der technische Verlust dieser beiden Widerstandsniveaus wird ihr nicht geschadet haben.

Die Frage ist nun, ob er diese Gewinne halten kann, sobald der letzte Inflationsbericht vorliegt. Es kann gut sein, dass der Aufschwung des Goldes und der Rückzug des Dollars auf die Erwartung zurückzuführen sind, dass die Verbraucherpreisdaten positiv ausfallen werden, aber wir haben bereits gesehen, welche Gefahren damit verbunden sind. Vor allem, wenn es um Inflationsdaten geht. Der nächste Aufwärtstest für Gold liegt bei $1.730, während der frühere Widerstand bei $1.700 und $1.680 nun zur Unterstützung werden könnte.

Turbulenzen bei FTX lassen Kryptos einbrechen

Lange Zeit hat sich bitcoin an der allgemeinen Risikobereitschaft der Märkte orientiert, aber es versteht sich von selbst, dass der Dienstag nicht zu diesen Tagen gehörte. Die Kryptowährungen wurden zu Beginn der Woche heftig unter Beschuss genommen, wobei bitcoin innerhalb von zwei Tagen um fast 20 % fiel, und zwar aufgrund von Bedenken über FTX und die Auswirkungen auf den FTT-Token.

Die Bilanz von Alameda ist ein wichtiger Faktor für diese Befürchtungen, die sich auch auf Solana übertragen haben, so dass die Befürchtungen einer Ansteckung den gesamten Kryptobereich in Mitleidenschaft ziehen. Bitcoin fiel zwischenzeitlich auf ein Zwei-Jahres-Tief und liegt heute wieder fast 3% im Minus. Es stehen nervöse Tage für Kryptowährungen bevor, während Binance versucht, die Situation zu retten.

