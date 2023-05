Aktien-Indizes für die 22 KW 2023 ... Das Wichtigste im Überblick ... Wie kann es weitergehen?

Sehr geehrte Leser*innen,

in dieser Analyse soll sich der Antwort zu der Frage angenähert werden, ob nun im Juni 2023 ein Hochpunkt oder Korrekturtief bei den Aktien-Indizes zu erwarten ist. Meine Arbeitshypothese lautete bislang, dass ein Hochpunkt, vor allem beim DAX40 Index, wahrscheinlich erschien.

Dass an der Börse nicht immer alles geradlinig verläuft und in diesem Zusammenhang der VIX Index ein Abwärtsziel nicht erreichte, ist aufgrund dessen inzwischen einzukalkulieren, dass im Juni 2023 der DAX 40 Index möglicherweise einen Tiefpunkt ausbilden könnte, dem anschließend höhere Kurse bis weiter über den Juni 2023 hinaus folgen. Lesen Sie weiter ...

In meinen vorherigen Analysen bemerkte ich, dass der genaue Zeitpunkt einer Topbildung im weiteren Analyseverlauf bestimmt werden müsse.

Nachstehend erhalten Sie meine aktuelle, erste Analyse dazu.

Ich habe Kaufmarken angegeben. Behalten Sie diese im Auge. Denn greifen diese nicht und der DAX Index sowie der Dow-Jones-Index steigen infolgedessen nicht markant an, so bietet sich beim DAX Index vom 31.5.23 bis zum 16.6.2023 der Einstieg in eine Hausse Bewegung an! Dieses unter der Voraussetzung, dass der DAX Index vom 31.5.023 bis maximal zum 16.6-023 tiefer notiert.

Viel Erfolg!

Zunächst sei der VIX betrachtet.

Steigt dieser, dann fallen die Aktien-Indizes.

Fällt dieser, dann steigen die Aktien-Indizes.

Welcher analytische Schluss ergibt sich durch die technische Analyse?

Dieses sei nachfolgend dargestellt:

Der VIX-Index stieg in der letzten Handelswoche bis 20.81 Punkten an und schloss am Freitag, dem 26.5.2023 bei 17.95 Punkten. Somit befindet sich der VIX an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten. Mit dem letzten Tiefpunkt 1.5.2023 bei 15.53 Punkten wurden die X-Sequentials Kurszielzonen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten nicht erreicht. Erfahrungsgemäß ist, nach einem solchen Kursverhalten, nach einem Kursanstieg (alternativ nach einem seitwärts Verlauf), das Erreichen der zuvor genannten Kurszielzonen zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten. Auf den 13.6.2023 fällt ein X-Sequentials Zeitziel. Sollte der VIX bis zu diesem Zeitziel mindestens den Widerstandsbereich bei 22.20 Punkten bis 23.35 Punkten erreichen, dann wäre nach diesem Zeitziel am 13.6.2023 ein Kursrückgang bis zu den o.g. Abwärtszielen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten zu erwarten.

Die Aktien-Indizes, wie der DAX40 Index, würden infolgedessen im Juni 2023 ein Korrekturtief ausbilden und es wäre bei den einzelnen Aktienindizes ein weiterer Kursanstieg über den Juni 2023 hinaus zu erwarten (Als Arbeitshypothese wird derzeit erwartet, dass der DAX-Index im Juni 2023 einen Hochpunkt ausbildet, wobei dieses auch für die restlichen Aktien-Indizes gilt, die Sie in dieser Ausgabe finden).

Als Regel für den VIX gilt: Ein steigender VIX-Index geht mit fallenden Kursen bei den Aktien-Indizes einher. Hingegen bedingt ein fallender VIX steigende Aktienkurse und damit steigende Kurse bei den Aktien-Indizes.

In der nächsten Handelswoche ist zu beobachten, ob die VIX Kurse klar unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten notieren oder nicht.

Sollten die Kurse jedoch klar unterhalb von 18.12 Punkten notieren, dann lassen sich bis zum Zeitziel Mitte Juni 2023 tiefere Kurse beim Volatilität-Index bis maximal 13.55 Punkten erwarten. Dieses würde zugleich mit einem Hochpunkt, gefolgt von einer größeren Abwärtsrichtung bei den Aktien-Indizes mit einhergehen. Notieren die Kurse jedoch fortan klar oberhalb von 18.12 Punkten, dann ist der Rückschluss zu ziehen, dass bei den Indizes im Juni 2023 ein Zwischentief ausgebildet wird, gefolgt von einem weiteren, mehrmonatigen Kursanstieg.

VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Kommen wir als Nächstes zum DAX40 Index.

Hier sei erinnert, dass ich letzte Woche aufgrund des Erreichens einer X-Sequentials Unterstützung von steigenden Kursen ausging. Das Kaufsignal gab es dazu und die bisherige Entwicklung ist zufriedenstellend.

Zitat vom 25. Mai 2023:

"Das letzte Hoch lag am Freitag, dem 19.5.2023 bei 16331.94 Punkten.

Dem folgte ein Kursrückgang bis 15726.50 Punkten.

Der DAX Index notiert am Donnerstag, dem 25.5.2023 bei 15832.69 Punkten.

Auf Tagesbasis ist, nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode, voraussichtlich vom Zeitraum ab dem 31.5.2023 bis zum 16.6.2023 bei 16.490 Punkten bis 16.790 Punkten ein Hochpunkt zu erwarten, dem eine Korrektur bis mindestens 15.590 Punkten bis 14.790 Punkten folgen würde.

Intraday liegt ein X-Sequentials X7 Kursmuster vor, dessen inverses Aufwärtsziel, mit dem letzten Hochpunkt bei 16331.94 Punkten, bereits erreicht wurde.

Anschließend war eine Korrektur bis zur X-Sequentials “X” Unterstützung bei 15805 Punkten zu erwarten.

Dieses ist heute eingetroffen

Mit diesem Kursrückgang hat der DAX Index eine Unterstützung erreicht.

Sofern der DAX Index fortan die Marke von 15882 Punkten überbietet und um Anschluss die Marke von 15726 Punkten nicht unterbietet, dann ist ein Kursanstieg bis in Kursbereich von 16500 Punkten bis 16595 Punkten zu erwarten.

Für diesen Long-Einstieg sind maximal 2 Versuche anzuberaumen."

DAX Index 3 Stunden X-Sequentials Chart vom 25.5.023:

Nachfolgend die aktuelle DAX Index Kursgrafik:

Das Kaufsignal hat demnach gegriffen!

DAX-Index:

Für die letzte Handelswoche sollte ein Einstieg in eine Long-Position bei 16.332 bis 16.500 Punkten erfolgen. Der DAX-Index stieg am vergangenen Montag bis 16.331,94 Punkten an und korrigierte im

Anschluss bis 15.726,50 Punkten. Mit diesem Korrekturtief wurde Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmark bei 15.760,32 Punkten gefunden und es folgte eine Erholung bis 16.008,59 Punkten.

Der Schlusskurs am Freitag, dem 26.5.2023 lag bei 15.983,97 Punkten.

Das letztwöchige Handelssignal wurde demnach nicht ausgelöst.

Für die nächste Handelswoche gilt das Handelssignal, das in der intraday Analyse zuvor hervorgehoben wurde.

Wie bekannt, liegt beim DAX-Index ein X-Sequentials X7 Kursmuster und es ist aufgrund dessen ein Kursanstieg bis 16.600 (alternativ, knapp oberhalb von 16.600 Punkten) bis in den X-Sequentials Zeitzielbereich bei 31.5.23-8.6.23-16.6.23 gefolgt von einer Korrektur zu erwarten.

Sollte das Kaufsignal auf intraday Basis nicht permanent Beistand haben, dann ist (wie bei der Analyse des VIX-Indexes zuvor hervorgehoben) beim DAX-Index im Juni 2023 ein Zwischentief gefolgt von einem Kursanstieg über den Juni 2023 hinaus zu erwarten. Dieses gilt auch für das Timing bei den restlichen Aktien-Indizes, die Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief finden

DAX 40 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Wird derbetrachtet, dann steht und fällt hier alles, ob in der nächsten Handelswoche die in der unten, angegebene Kaufmarke greift oder nicht!

Die Analyse wie folgt:

Der Dow Jones Industrial Index fiel in der letzten Handelswoche bis 32.586,56 Punkten und schloss am Freitag, dem 26.5.2023 bei 33.093,34 Punkten. Seit der letzten Handelswoche liegt ein abwärtsgerichtetes X-Sequentials X4 Kursmuster vor, dessen halbes Kursziel mit dem Wochentief bei 33.093,34 Punkten bereits erreicht wurde. Sollte der Dow-Jones-Index in der nächsten Handelswoche die Marke von 33.291 Punkten überbieten und im Anschluss die Marke von 32.752 Punkten nicht unterbieten, dann läge ein Kaufsignal vor. Das Kursziel dieses Kaufsignals befindet sich zunächst bei 34.015 Punkten. Gar bestünde mittelfristig die Möglichkeit eines Kursanstiegs bis zum Hochpunkt vom 5.1.2022 bei 36.952,65 Punkten, wobei zunächst nach Erreichen des ersten Kursziels bei 34.015 Punkten, alternativ kurz oberhalb dessen bei 34.200 Punkten, derzeit ein Kursrückgang bis 33.290 Punkten zu erwarten wäre. Ein Hochpunkt wäre um den 7.6.023 herum, alternativ um den 20.6.2023 herum zu erwarten. Hier ist jeweils eine Ungenauigkeit von +/- 1 Tag zu beachten. Sollte der Dow-Jones-Index hingegen Widerstand im Kursbereich von 33.093,34 Punkten bis 33.290,85 Punkten finden, dann wäre ca. am kommenden Dienstag ein Hochpunkt zu erwarten. Diesem Hochpunkt würden dann tiefere Kurse unterhalb von 32.586,56 Punkten bis in den Kursbereich von 31.550 Punkten bis 31.130 Punkten folgen. In der nächsten Handelswoche ist das Kursverhalten an der Kaufmarke und am zugehörigen Stopp zu beobachten.

Dow Jones Industrial Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Die Leser*innen des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen haben in der letzten Handelswoche +425 Punkte im Nasdaq 100 Index und +174 Pips im USD/JPY gewonnen

Die neue X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe ist erschienen. Es erwartet Sie nebst Kurprognosen für die Indizes, Zinsmärkte, Devisenpaare und Rohstoffe eine Fülle von neuen Handelssignalen für die Indizes.

Sie finden im X-Sequentials Trading Börsenbrief, Kursprognosen und Handelssignale für die nachfolgenden Titel:

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Sie erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen per E-Mail und Zugang zum Lesebereich.

X-Sequentials Trading Börsenbrief Sonderangebot:

Bis Dienstag, dem 30.5.2023 um 24h können Sie ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs für 499 EUR anstatt 699 EUR erwerben.

Alternativ können Sie die monatliche Option für 99 Euro wählen.

Eine automatische Verlängerung findet nicht statt.

Link:

Kaufen Sie per PayPal

Link:

Kaufen Sie per Kreditkarte mit Stripe.

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage,

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading

PS:

Ich gebe Ihnen die Garantie, dass wenn Sie innerhalb der nächsten 12 Monate keine hochprofitable Prognosen im X-Sequentials Trading Börsenbrief finden, werden Sie Ihr Geld zurückerhalten. Sie gehen daher kein Risiko ein.