Aktien-Indizes Kursprognosen für die 28 KW 2023

Sehr geehrte Leser/Innen,

letzten Endes hat der VIX doch innerhalb des X-Sequentials Zeitzielbereichs vom 13.6.2023 bis zum 23.6.2023 doch noch einen Tiefpunkt ausgebildet.

Der VIX tendierte im Anschluss höher. Steigende Kurse beim VIX bedeuten fallende Kurse für die Aktien-Indizes. Das Zeitziel für einen Hochpunkt beim VIX-Index fällt auf den 18.8.2023, spätestens auf den 23.10.2023. Dieses bedeutet für den DAX-Index nichts Gutes. Sollten keine neuen Hochpunkte formiert werden, steht ein Kursrückgang bis 13.930 Punkten, alternativ bis 13.065 Punkten im Raum.

Lesen Sie selbst, wie es um die übrigen Aktienindizes steht...

Der VIX bildete in einem X-Sequentials Zeitzielbereich vom 13.6.2023 bis zum 23.6.2023 bei 12.73 Punkten einen Tiefpunkt aus und stieg in der Folge bis 17.08 Punkten an. Der Schlusskurs am Freitag, dem 7.7.2023 lag bei 14.83 Punkten. Zuvor wurde eine Abwärtszielzone nicht erreicht. Damit ist nun die erwartete Trendwende beim VIX eingetroffen.

Dieses lässt tiefere Kurse bei den Aktien-Indizes erwarten.

Beim VIX ist ein Kursanstieg bis 17.90 Punkten bis 18.60 Punkten zu erwarten. Weiter höhere VIX Kurse bis 21.80 Punkten sind zu erwarten, wenn die Marke von 18.60 Punkten überboten wird. Als frühester Zeitpunkt für einen Hochpunkt lässt sich der 18.8.2023 nennen. Als spätester Zeitpunkt für einen Hochpunkt beim VIX liegt derzeit der 23.10.2023 vor. Generell gilt: Steigen die VIX Kurse, dann fallen die Kurse der Aktien-Indizes. Hingegen steigen die Aktienkurse bei fallenden VIX Kursen.

VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der DAX Index eröffnete in der letzten Handelswoche bei 16.187,91 Punkten. In der Folge lag das Wochenhoch bei 16.209,29 Punkten.

Der DAX Index notierte bis zum Freitag, dem 7.7.2023 bis 15.456,16 Punkten tiefer und schloss bei 15.603,40 Punkten. Aufgrund dessen, dass innerhalb eines Zeitzielbereichs vom 31.5.23 bis zum 16.6.23 ein Hoch am 16.6.2023 bei 16.427,42 Punkten ausgebildet wurde, wurde von einem markanten Hochpunkt ausgegangen und eine Abwärtsbewegung erwartet. Diese Annahme stellte sich bislang als richtig heraus.

Es besteht seit xxxx Punkten eine Short-Position. Der Stopp muss wieder auf xxxxx Punkten gesetzt werden. Das Kursziel liegt bei xxxx Punkten. Mit dem Erreichen des Kursziels ist am 10.7.2023/12.7.2023, alternativ am 14.7.2023 zu rechnen. Widerstand befindet sich im Anschluss im Kursbereich von 15.733 Punkten bis 15.998 Punkten.

Eine endgültige Umkehr des Aufwärtstrends liegt nun vor, wenn sich der DAX-Index unterhalb der Marke von 15.760 Punkten etabliert. Es wäre dann eine Abwärtsbewegung bis 13.930 Punkten, alternativ bis 13.065 Punkten zu erwarten.

DAX 40 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Der Dow Jones Industrial Index zuletzt bis 34.467,35 Punkten an und fiel in der letzten Handelswoche bis 33.716,75 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, dem 7.7.2023 lag bei 33.734,88 Punkten. Somit verblieb der DJI innerhalb einer Handelsspanne mit einer oberen Begrenzung bei 34.588,68 Punkten. Zwar ist der Aufwärtstrend so lange intakt, solange die Kurse oberhalb der laufenden X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 33.586 Punkten notieren, jedoch hatte der DJI am 16.6.2023 mit 34.588,68 Punkten bereits einen Hochpunkt innerhalb einer X-Sequentials Aufwärtszielzone ausgebildet und scheiterte im Anschluss neue Hochpunkt auszubilden. Auch der VIX-Index hat bereits eine Kursumkehr formiert, sodass sich die Prognose eines Kursrückgangs bis 33.291 Punkten bis 32.682 Punkten ergibt. Es ergibt sich nachfolgendes Handelssignal: Short bei xxxx Punkten. Stopp bei xxxxx Punkten. Kursziel bei xxxxx Punkten.

Dow Jones Industrial Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Der Nasdaq 100 Index überbot in der letzten Handelswoche erneut eine vorherige X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 14.955 Punkten bis 15.170 Punkten. Das entsprechende Hoch befand sich bei 15.275,18 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, dem 7.7.2023 lag bei 15.036,85 Punkten.

Der Aufwärtstrend ist so lange intakt und die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in eine nächste X-Sequentials Kurszielzone bei 15.710 Punkten bis 15.870 Punkten bis zum 24.7.2023 bis 11.8.2023 ist zu erwarten, solange der Nasdaq 100 Index oberhalb seiner aktuellen

X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14.770 Punkten notiert. Der zuvor erwähnte Kursanstieg wird auch dadurch indiziert, da die anfangs erwähnte X-Sequentials Kurszielzone mit einer oberen Begrenzung bei 15.170 Punkten überboten wurde. In der Regel folgt dem ein weiterer Kursanstieg. Jedoch wird dieses durch die technische Lage des VIX-Indexes nicht unterstützt. Dennoch kann die Kurszielzone bei 15.710 Punkten bis 15.870 Punkten auch zu einem späteren Zeitpunkt, nach einer Korrektur, erreicht werden. Es wird daher von einem Handelssignal abgesehen. Zumal bei den Aktien-Indizes derzeit die Short-Seite gehandelt wird. Ein Handelssignal für einen Long-Einstieg würde lauten: Long bei 15.233 Punkten. Stopp bei 14.929 Punkte. Kursziel bei 15.710 Punkten. Für einen Long Einstieg, wären zwei Versuche anzuberaumen. Dieses bedeutet, dass nach einem Aus stoppen, dasselbe Handelssignal noch einmal gilt. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 14.662 Punkten bis 14.476 Punkten, bei 14.060 Punkten und zwischen 13.498 Punkten und 13.297 Punkten.

Nasdaq 100 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Der Euro Stoxx 50 Index überbot in der letzten Handelswoche den Hochpunkt vom 18.11.2021 bei 4.415,23 Punkten bis 4.420,01 Punkten. Diesem Anstieg folgte eine Abwärtsbewegung bis 4.197,97 Punkten.

Der Schlusskurs am Freitag, dem 7.7.2023 lag bei 4.236,60 Punkten. Somit folgte der Euro Stoxx 50 Index der Prognose der letzten Ausgabe eines Kursrückgangs bis 4.173 Punkten bis 4.148 Punkten. Es bestand dementsprechend seit, 4252 Punkten eine Short-Position. Der Stopp lag bei 4305 Punkten und wurde im Wochenverlauf auf 4250 Punkte gesetzt. Das Kursziel befand sich bei 4165 Punkten. Infolge einer Gegenbewegung am letzten Handelstag der Woche bis 4.257,99 Punkten wurde die Long-Position mit einem Gewinn von zwei Punkten ausgestoppt. Ein Neueinstieg kommt aufgrund der geringen Gewinnspanne nicht infrage. Sofern keine neuen Hochpunkte formiert werden sollten, stehen Abwärtsziele von 3820 Punkten und 3575 Punkten im Raum. Es wird daher der weitere Kursverlauf für eine profitablere Handelsgelegenheit abgewartet. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 4.253 Punkten bis 4.304 Punkten.

Euro Stoxx 50 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der CAC40 Index formierte zuletzt ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster, dass einen Kursanstieg bis 7600 Punkten erwarten ließ. Der CAC40 Index schaffte es jedoch nicht, die "X" Widerstandsmarke dieses Kursmusters bei 7370 Punkten zu überbieten, sondern fand zweimal Widerstand an dieser. Erwartet wurde, aufgrund dessen, ein Kursrückgang. In der letzten Handelswoche verlor der CAC40 Index bis 7052.77 Punkte und schloss am Freitag, dem 7.7.2023 bei 7111.89 Punkten. Es besteht seit xxxx Punkten eine Short-Position. Der Stopp befand sich bei xxxx Punkten und wurde auf xxx Punkten gesetzt. Das Kursziel liegt bei xxxx Punkten. Der Stopp wird nun auf, xxxxx Punkte gesetzt. So lange der CAC40 Index die Marke von 7426.60 Punkten nicht überbietet, besteht die Möglichkeit eines Kursrückgangs bis 6610 Punkten. Es wird dementsprechend auf eine Einstiegskonstellation gewartet.

CAC40 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der FTSE 100 Index realisierte in der letzten Handelswoche die Prognose eines Kursrückgangs bis 7224 Punkten bis 7175 Punkten und notierte gar bis 7226.7 Punkten tiefer. Der Schlusskurs am Freitag, dem 7.7.2023 lag bei 7275.5 Punkten. Es bestand seit 7437 Punkten eine Short-Position. Der Stopp lag bei 7546 Punkten. Das Kursziel lag bei 7330 Punkten. Das Kursziel wurde erreicht und es wurden +107 Punkte gewonnen. Der Chart indiziert einen weiteren Kursrückgang bis 7225 Punkten bis 7172 Punkten. Dort sollte der FTSE 100 Index in Aufwärtsrichtung umkehren. Sollte hingegen die untere Begrenzung der zuvor erwähnten Kurszielzone bei 7172 unterboten werden, dann sind größere Kursverluste möglich. Dieses ist jedoch derzeit nicht abzusehen. Vielmehr ist auf Sicht von mehreren Wochen eine Handelsspanne mit einer oberen Begrenzung bei 7935 Punkten zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 7485 Punkten und 7540 Punkten.

FTSE 100 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der All Ordinaries Index fiel in der letzten Handelswoche bis 7.222,70 Punkten und schloss am Freitag, dem 7.7.2023 bei 7.244,10 Punkten.

Es ist ein Kursrückgang bis 7.285 Punkten bis 7.125 Punkten zu erwarten. Widerstand befindet sich im Anschluss bei 7360 Punkten.

Mit dem letzten Handelssignal wurden 155 Punkte gewonnen.

Es muss der weitere Kursverlauf für ein profitables Handelssignal abgewartet werden.

All Ordinaries Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

