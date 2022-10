Aktien im Fokus: Deutschland

DAX über der 13.000 Punkte-Marke

Der DAX kann seine positive Entwicklung aus der Vorwoche fortsetzen und einen Wochengewinn von knapp 5% erzielen. Dabei haben die Belastungen kaum nachgelassen. Das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland fällt weiter zurück. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich erneut im Oktober. Auch die Renditen am Kapitalmarkt verharren auf historisch hohem Niveau, weil die Sorge vor weiteren Zinssteigerungen nach wie vor den Markt belastet. Die EZB hat die Leitzinsen um 75 Basispunkte angehoben und angedeutet, dass noch weitere Erhöhungen folgen werden. Außerdem äußerte sich die Zentralbank besorgt über das Wachstum und bemängelte die Verzögerung bei der Wirkungsweise der geldpolitischen Maßnahmen. Dennoch war der Zinsschritt der EZB erwartet worden und belastete den DAX nicht weiter. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt auf über 13.200 Punkte.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Adidas





In Stuttgart wurden die Aktien von Adidas und VW in dieser Woche sehr intensiv gehandelt. Der Sportartikel- und Kleidungshersteller Adidas hat fast 800 Preisfeststellungen auf sich vereint. Der Konzern musste wegen anhaltender Probleme in China, dem Rückzug aus Russland und einer Rabattschlacht mit Weltmarktführer Nike seine Gewinn- und Umsatzprognose zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten deutlich senken. Nach einem schwachen dritten Quartal rechnet der Konzern 2022 nur noch mit einem bereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Aktie hat seit einer Woche knapp 6% verloren.

Zur Adidas-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Volkswagen Vz.





Die VW-Aktie konnte sich in dieser Zeit dagegen mit einem Plus von 1% positiv entwickeln. Der Börsengang der Sportwagentochter Porsche ist erfolgreich über die Bühne gegangen und hat Volkswagen eine Milliardensumme eingebracht. Wie der Wolfsburger mitteilten ist eine Sonderausschüttung von 19,06 Euro je Aktie geplant. Insgesamt schüttet Volkswagen den Angaben zufolge 9,55 Milliarden Euro aus. Das entspricht der zuvor ausgelobten 49% der Erlöse aus dem Börsengang und dem Verkauf von einem Viertel der Porsche-Stammaktien an die Familienholding Porsche SE.

Zur VW-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.