Aktien im Fokus: Deutschland

DAX erholt sich vom Jahrestief

An den Aktienmärkten keimt derzeit wieder Hoffnung auf, nachdem die Börsen seit Jahresbeginn kräftig verloren haben. Besonders die überraschende Ankündigung der Bank of England, Anleihen zu kaufen sowie die geringer als erwartete Zinserhöhung in Australien locken wieder Käufer an. Ein besserer US-Einkaufsmanagerindex und vor allem erneut solide ADP-Arbeitsmarktdaten ließen aber zugleich Zweifel aufkommen, ob die Notenbanken tatsächlich schon bald umschwenken. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, wie nachhaltig der Sprung von rund 700 Punkten beim DAX seit dem kürzlich markierten Jahrestief bei 11.863 Punkten wirklich ist. Während das makroökonomische Umfeld schwierig bleibt, hellen sich zumindest die markttechnischen Perspektiven auf. So gilt das vierte Quartal an den Märkten traditionell als die stärkste Phase im Jahresverlauf. Selbst wenn der DAX wie in diesem Jahr Anfang Oktober unter seiner viel beachteten 200-Tage-Linie notiert. 13 Mal seit 1988 lag eine ähnliche Ausgangslage vor, in neun Fällen stand der Index am Jahresende höher.







Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Porsche AG





Mit knapp 1900 Preisfeststellungen zählte die Aktie der Porsche AG zu den beliebtesten Werten an der Stuttgarter Börse. Trotz der schlechten Marktstimmung verlief der Börsengang des Sportwagenbauers recht ordentlich: Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die Papiere am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt. Zum Wochenauftakt rutschte der Kurs bis auf 81 Euro und notierte zuletzt über 90 Euro. Gute Nachrichten für den Börsenneuling kamen aus den USA. Im dritten Quartal kletterte der Absatz um 8,5 Prozent auf 16.581 Fahrzeuge. Für Porsche steuert der US-Absatz etwa ein Fünftel zum Gesamtumsatz bei und ist somit von großer Bedeutung. Zudem hoffen Anleger auf eine stärkere Elektrifizierung des Portfolios. Bisher gibt es nur den Taycan als Stromer. Sollten weitere Modelle als vollelektrische Version im Schaufenster stehen, könnte sich dies auch auf die Marge positiv auswirken, die derzeit bei rund 16 Prozent liegt.

Volkswagen





Ebenfalls gefragt an der Börse Stuttgart waren die Papiere des Porsche-Mutterkonzerns Volkswagen sowie der Porsche SE. Mit dem Börsengang könnten die Wolfsburger brutto bis zu 9,4 Mrd. Euro einnehmen und Projekte wie die Elektromobilität und Digitales vorantreiben. Zudem keimten in den vergangenen Tagen Gerüchte über einen möglichen Börsengang von Lamborghini auf. Schätzungen zufolge könnte die Bewertung der Luxusmarke bei rund neun Mrd. Euro liegen und so ebenfalls helfen, die Umstellung des Konzerns auf die Elektromobilität zu finanzieren. Fakten gab es hingegen aus den USA, wo Volkswagen dank starker Nachfrage im SUV-Geschäft im abgelaufenen Quartal den Absatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent verbesserte. Auf Jahressicht liegt die VW-Aktie mit 23% allerdings ebenfalls tief im Minus und entwickelte sich ähnlich schwach wie die Papiere der Porsche Holding. Beide Titel sind ungefähr im Mittelfeld des aktuellen DAX-Performancerankings zu finden.

