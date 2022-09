Aktien im Fokus: Deutschland

DAX mitten in der Bewährungsprobe

Der DAX bleibt unter Druck. Der deutsche Leitindex kann sich dem Abwärtssog aus Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen nicht entziehen. Zuletzt hat ein schwacher Euro, der sogar auf ein 20-Jahrestief unter die Marke von 0,96 Dollar rutschte, die Inflation hierzulande befeuert. Im September sprang sie zum ersten Mal seit 70 Jahren auf 10%. Seit einer Woche geht es um knapp 5% abwärts im DAX, der Index hat die psychologisch bedeutende Marke von 12.000 Punkten leicht unterschritten. Damit notiert der Index auf dem niedrigsten Niveau seit November 2020. Als Belastungsfaktor erweisen sich immer wieder die zahlreichen negativen Nachrichten um die Energieversorgung. Daher trübte sich auch der jüngste ifo-Geschäftsklimaindex aus dieser Woche ein, der ebenfalls deutlich nachgab und so tief notiert wie zuletzt im Mai 2020. Ifo-Präsident Clemens Fuest geht daher davon aus, dass Deutschland in eine Rezession rutsche.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Allianz





Allianz ist mit 6,2% auf dem aktuellen Kursniveau einer der dividendenstärksten Aktien im DAX. Eine Analystenempfehlung zu Beginn der Woche konnte den Titel aber nicht beflügeln, der in dieser Woche auf ein frisches 12-Montastief gefallen ist. Auf Jahressicht summiert sich das Minus auf rund 22´%. Damit liegt die Aktie im Mittelfeld des aktuellen DAX-Performancerankings. Zur jüngsten Schwäche hat der Hurrikan "Ian" beigetragen, der im US-Bundesstaats Florida gewütet hat. Schäden in Milliardenhöhe könnten entstehen, die die Versicherer und Rückversicherer belasten.

Zur Allianz-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Varta





Mit rund 800 Preisfeststellungen gehörten die Aktien von Varta zu den gefragtesten Werten an der Stuttgarter Börse. Grund für den intensiven Handel dürfte die erneute Gewinnwarnung des Batterieherstellers sein, in deren Folge Varta-Chef Herbert Schein seinen Posten räumen musste. Folge dieser Entwicklung war der rasante Aktienabsturz von Varta um 50% in den vergangenen Tagen. Damit fällt die Aktie auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2019. Diese Nachrichten haben dazu geführt, dass Analysten ihre Bewertungen für die Aktie korrigierten. Die Privatbank Berenberg geht davon aus, dass mit weiteren Rückgängen beim Volumen im Unterhaltungssegment zu rechnen ist, nachdem der Großkunde Apple seine Zuliefererbasis umgestellt hat und auf eine größere Auswahl bedacht ist.

Zur Varta-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.