Aktien im Fokus: Deutschland

Der DAX konnte sich den negativen Einflüssen durch die Leitzinserhöhungen der Notenbanken aus Großbritannien, der Schweiz und den USA nicht entziehen. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag tauchte der DAX in den Bereich von 12.520 Punkte ab, bevor jeweils eine Gegenbewegung einsetzte. Die Marktteilnehmer warten gespannt, ob der DAX sein bisheriges Jahrestief von 12.391 Punkten von Anfang Juli nochmals testen wird. Die Rendite des Euro-Bund-Futures übersprang am Freitag sogar die Marke von 2%.

Die häufigsten Preisfeststellungen in den letzten Handelstagen fanden in der Porsche Automobil Holding statt. Die Holding hält 53,3% der Stammaktien der Volkswagen AG. Im Rahmen des IPO’s der Porsche AG wird die Porsche Automobil Holding von der Volkswagen AG 25% plus eine Aktie der Stammaktien erwerben. Die Porsche Automobil Holding zahlt einen Aufschlag zum Platzierungspreis der Vorzugsaktien der Porsche AG von 7,5%. Die Aktie der Porsche Automobil Holding konnte seit Wochenbeginn beinahe 10% zulegen.

Die Uniper-Aktie stand auch in dieser Handelswoche im Mittelpunkt des Geschehens. Der Bund wird dem finnischen Mehrheitsaktionär Fortum den Anteil von 78% an Uniper zu 1,70 Euro je Aktie abkaufen und zusätzlich Darlehen und Garantien in Höhe von 8 Milliarden Euro ablösen. Zudem wird der Bund unter Ausschluss des Bezugsrechts eine Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro zu einem Ausgabepreis von 1,70 Euro durchführen. Nach der Kapitalerhöhung hält der Bund rund 99% der Uniper-Aktien. Nach der Bekanntgabe der anstehenden Kapitalmaßnahmen brach die Uniper-Aktie um fast 40% bis auf 2,67 Euro ein.

