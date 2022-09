Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Bis Dienstagmittag konnte der DAX seine Aufwärtsbewegung bis auf 13.564 Punkte fortsetzen. Nach der Bekanntgabe der US-Inflationsdaten legte er den Rückwärtsgang mit drei Verlusttagen in Folge ein. Am heutigen Freitag steht der dreifache Hexensabbat auf Optionen und Futures auf den DAX an. Die Marktteilnehmer erwarten eine dementsprechend hohe Volatilität zum Wochenausklang im DAX.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Deutsche Telekom





Mit knappem Abstand wurde die Aktie der Deutschen Telekom am häufigsten in der abgelaufenen Woche in Stuttgart gehandelt. Die T-Aktie erreichte am Montag mit 19,62 Euro ein neues Mehrjahreshoch. Auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt Ende 2001. Die Telekom-Tochter, T-Mobile plant eigene Aktien im Volumen von bis zu 14 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Die Deutsche Telekom hält 48,4% der Anteile von T-Mobile und möchte die Mehrheit erlangen.

Zur Deutsche Telekom-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Uniper





Die Aktie des Erdgashändlers Uniper gehörte zu den am häufigsten gehandelten Aktien in den letzten Tagen. Vor allem, als Uniper über Gespräche mit der Bundesregierung und dem Mehrheitsaktionär Fortum über eine direkte Kapitalerhöhung des Bundes berichtete. Durch die Teilnahme an der Kapitalerhöhung würde der Bund zum Mehrheitsaktionär bei Uniper aufsteigen. Die Uniper-Aktie brach nach Bekanntgabe der Gespräche bis auf 3,87 Euro ein. Durch den Lieferstopp von russischem Erdgas über die Pipeline Nord Stream 1 muss sich Uniper Erdgas teuer am Markt besorgen und erleidet dadurch täglich zahlungswirksame Verluste von über 100 Millionen Euro.

Zur Uniper-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.