Aktien im Fokus: Deutschland

Die abgelaufene Handelswoche war von der EZB-Zinssatzentscheidung am Donnerstag geprägt. Die EZB erhöhte ihre Leitzinsen um 75 Basispunkte auf 1,25 Prozentpunkte. Es war die erste Zinserhöhung der EZB in solch einer hohen Dimension. In der anschließenden Pressekonferenz zur EZB-Zinsentscheidung kündigte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere Zinsschritte an. Zudem erwartet die EZB im letzten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 eine Schrumpfung der Wirtschaft. Der DAX gab nach diesen Äußerungen nach, konnte sich jedoch im weiteren Handelsverlauf wieder erholen und ging mit einem geringfügigen Minus aus dem Handel. Die EZB-Präsidentin räumte zusätzlich ein, die Inflationsentwicklung lange falsch eingeschätzt zu haben. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zog nach dem EZB-Zinssatzentscheid an und liegt aktuell bei 1,73%.





Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Allianz





Die Aktienanleger in Stuttgart handelten in den letzten Handelstagen die Allianz-Aktie mit deutlichem Abstand am häufigsten. Die Analysten von Barclay erhöhten das Kursziel für die Allianz-Aktie von 211 auf 214 Euro und beließen ihre Einschätzung auf „Equal Weight“. Auch die UBS bestätigte die „Buy“ Einstufung mit einem Kursziel von 241 Euro. Der Allianz-Aktie gelang zum Wochenauftakt der Sprung über die 170 Euro-Marke. Im weiteren Wochenverlauf fiel die Aktie wieder unter die 170er Marke.

Volkswagen Vz.





Der Autobauer will Ende September/ Anfang Oktober bei einem positiven Kapitalmarktumfeld seine Sportwagentochter, die Porsche AG, an die Börse bringen. Insgesamt sollen bis zu 25% der Vorzugsaktien der Porsche AG an der Börse platziert werden. Die Vorzugsaktien sind aktuell im Besitz der Volkswagen AG. 49 % der Gesamterlöse aus dem Börsengang will Volkswagen an seine Aktionäre im Dezember in Form einer Sonderdividende ausschütten. Die Marktteilnehmer erwarten für die Porsche AG eine Bewertung von bis zu 80 Milliarden Euro.

